Dochádza mu trpezlivosť, predseda akademického senátu vyzval prezidentku: Odvolajte rektora STU

Predseda Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity (AS STU) v Bratislave Marián Peciar vyzval v otvorenom liste prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby odvolala rektora STU Miroslava Fikara.

Vysvetlil, že tomu už nebránia žiadne právne skutočnosti. Požiadal ju, aby chránila demokraciu, akademické slobody, dodržiavanie zákona, etiku a morálku. Podľa neho je STU takmer pol roka pre kroky politikov v „absurdnej situácii“, a tá priamo už nejaký čas ohrozuje jej štandardné fungovanie. Poukázal na to, že AS STU schválil návrh na odvolanie rektora STU Miroslava Fikara 26. októbra 2020 a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR preverovalo tento proces do 2. februára 2021. Dodal, že ministerstvo pritom nekonštatovalo akékoľvek porušenie zákona. Peciar vníma, že išlo o politicky motivované konanie ministerstva, ktoré podľa neho možno označiť za zdržiavanie, bezprecedentné zasahovanie do akademických slobôd a bránenie vykonania rozhodnutia orgánu.

Peciar vo svojom liste pripomenul, že prezidentka SR po obdržaní listín od ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) sa vyjadrila, že počká na rozhodnutie súdu, na ktorý sa Miroslav Fikar ako občan obrátil. Doplnil, že právny zástupca AS STU a STU prezidentke v piatok 9. apríla doručil rozhodnutie súdu, ktorý odmietol túto žalobu. „Žiaľ, ani do dnešného dňa, šesť mesiacov od schválenia návrhu AS STU na odvolanie rektora STU z funkcie, však nedošlo k Vami avizovanému odvolaniu rektora. Takýmto naťahovaním času štátne orgány, reprezentované politikmi, prispievajú k vnútornému rozkladu našej univerzity, ako aj ku všeobecnému spochybňovaniu akademickej samosprávy univerzít, ktorá je zásadným výdobytkom Novembra 89,“ napísal. Ako ďalej opísal, neodvolanie rektora začína aj priamo ohrozovať fungovanie univerzity, brzdí a eliminuje procesy prijímania dôležitých krokov, zásadných rozhodnutí a dokumentov.

Akademický senát STU na svojom rokovaní 26. októbra 2020 schválil návrh na odvolanie Fikara z funkcie rektora. Tento návrh podstúpili ministrovi školstva, ktorý ho mal ďalej podstúpiť prezidentke SR. Odvolávať a menovať rektorov totiž patrí do jej kompetencií. Pri hlasovaní bolo 42 platných hlasov, z toho za návrh na odvolanie Fikara hlasovalo 25 členov Akademického senátu STU, proti ich bolo 14 a traja sa zdržali. Medzi dôvodmi na odvolanie rektora bolo aj nezvládnutie situácie na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) STU, vytvorenie klastra s Univerzitou Komenského v Bratislave a Slovenskou akadémiou vied či „cenzúra“ v rámci monitorovania tlače, ktorá sa týkala odmietnutia monitorovania portálu Hlavné správy.

Spory na FIIT STU sa začali v roku 2019. Vyhrotili a medializovali sa po tom, ako 9. januára 2020 dostala výpoveď bývala dekanka Mária Bieliková. Neskoršie rokovanie zo 14. januára 2020 prinieslo niekoľko dohôd, no situáciu úplne neutíšilo. Problémom na fakulte tiež bolo, že dekan pred voľbami do akademického senátu fakulty prijal veľký počet nových zamestnancov, čím sa zvýšil počet oprávnených voličov, ktorí rozhodovali o členoch senátu. Časť zamestnancov FIIT prvýkrát vstúpila do štrajku 17. februára 2020, ktorý bol neskôr prerušený následkom mimoriadnej situácie na Slovensku spôsobenej ochorením COVID-19.