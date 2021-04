Naď karhá straníckeho kolegu Gyimesiho: Korčokovi by sa mal ospravedlniť

Minister obrany Jaroslav Naď vyzval poslanca Györgyho Gyimesiho (obaja OĽaNO), aby sa ospravedlnil za svoje výroky na adresu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka (nom. SaS).

Uviedol to v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo. Dodal, že Gyimesiho k tomu vyzval aj súkromne. Šéfa slovenskej diplomacie označil Gyimesi v kauze testovania ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensku okrem iného ako „hungarofóba“.

Naď v relácii v súvislosti s očkovaním uviedol, že vakcínou od spoločnosti Astra Zeneca sa očkovať nemôže, pretože je už zaočkovaný prvou dávkou vakcíny Pfizer/BioNTech. Ako spresnil, zaočkovať sa dal zhruba pred tromi týždňami, keď mu klesli protilátky v krvi pod odporúčanú úroveň. Zdôraznil, že sa tak pripojil k svojim kolegom, ktorí sa dali zaočkovať ešte minulý rok.

Poslanec Národnej rady SR a bývalý minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v tejto súvislosti povedal, ze sa zaočkovať zatiaľ nedá. Urobil by to podľa jeho slov iba v prípade, ak to bude nariadené, respektíve „ak tým bude napríklad podmienené cestovanie“.