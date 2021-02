Politici sa po dvoch mesiacoch nakazili opäť, otrasená Šofranko: Také bolesti som v živote nemala

Tomu sa hovorí smola!

Ubehli dva mesiace, čo poslancom Márii Šofranko (50), Petrovi Pčolinskému (38) a vicepremiérovi Štefanovi Holému (42) vyšiel pozitívny test na koronavírus, a už ho majú opäť. Aj keď by voči nemu mali byť imúnni minimálne tri mesiace, ich telo si zrejme pri ľahšom priebehu nestihlo vytvoriť dostatok protilátok.

Štefan Holý (42), Sme rodina

Vicepremiér čelil kritike za svoje cestovanie bez PCR testu do Británie za rodinou s výnimkou od hlavného hygienika Jána Mikasa. Jeho cesty pred Vianocami sa spájali so zdrojom rozšírenia nákazy medzi členmi vlády, aj keď Holý to odmietal s tým, že nikto iný okolo neho nebol nakazený. Pozitívni boli viacerí členovia kabinetu, ktorí tak skončili v karanténe, a sviatky si veľmi neužili. Išlo o premiéra Igora Matoviča, vicepremiérku Veroniku Remišovú a ministrov Jaroslava Naďa a Jána Mičovského.

Holý chytil koronu teraz opäť, no aj tentoraz patrí medzi tých „šťastnejších“, čo sa týka priebehu. „Aj tentoraz mám zatiaľ bezpríznakový priebeh a môj zdravotný stav mi dovoľuje pracovať z domu. Zúčastňujem sa všetkých dohodnutých stretnutí, ktoré sú dohodnuté alebo presunuté na online formy rokovania,“ skonštatoval.

„Moji najbližší kolegovia z Úradu vlády SR, s ktorými trávim hodiny pracovného času, našťastie neprejavujú známky ochorenia a majú negatívne výsledky testov. Moji vodiči, žiaľ, museli v zmysle platných predpisov zostať v karanténe,“ dodal. Podľa jeho slov nevie, kde sa nakazil, keďže momentálne sa zdržiava na Slovensku. V karanténe bude do 8. marca.

Mária Šofranko (50), OĽaNO

Prvýkrát dostala vírus pod vianočný stromček, nemala však žiadne príznaky. Teraz ho dostala na sviatok zamilovaných. „Je to strašné. Teraz sa to už zlepšuje. S dcérou sme mali všetky príznaky,“ sťažuje sa poslankyňa, ktorá mala bolesti chrbta aj rebier. Následky im zostali v podobe zadýchavania sa po vykonaní námahy ako napríklad pri chôdzi po schodoch.

„Ja som síce po dvoch operáciách chrbtice, ale také bolesti, ako som mala teraz, som v živote nemala. Myslela som si, že si polovicu tela vyberiem z tela, aká to bola strašná bolesť v oblasti brucha a chrbta,“ opisovala problémy. Najhoršie podľa nej bolo to, že v tomto prostredí s nimi bol aj jej 15-mesačný vnúčik.