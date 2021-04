Spoluhráč prehovoril o záhadnej smrti futbalistu Kariku († 20) na koľajniciach: Čo sa dialo v osudný deň!

Na Kopaniciach sa spamätávajú z obrovskej tragédie! Mladý futbalista Spartaka Myjava Kristián Karika († 20) už nie je medzi živými. Vo štvrtok našli jeho bezvládne telo v koľajisku medzi železničnou stanicou Myjava a zastávkou Poriadie.

Dôvody tohto tragického kroku talentovaného hráča treťoligového mužstva, ktorý mal život i kariéru pred sebou, sú aj pre tých, ktorí ho poznali, nevysvetliteľnou záhadou.

Kiko, ako ho familiárne volali, bol stabilným členom zostavy Spartaka. Medzi dospelými debutoval už v šestnástich rokoch. Celý život i futbalovú kariéru mal pred sebou. Aj preto je jeho náhly odchod nepochopiteľný. Jeho smrť si nevie vysvetliť ani spoluhráč Tomáš Kóňa. Hrali v rovnakej formácii, často vedľa seba.

„Je to hrozné. Ešte v utorok sme sa spolu rozprávali. Pýtal som sa ho, ako ide škola a dva dni nato som sa dozvedel tú strašnú správu. Úplne ma to zaskočilo. Spáchať samovraždu? To musí byť človek celkom na pokraji. Nebadal som na ňom, že by bol schopný niečo také urobiť,“ povedal pre Nový Čas jeden z najskúsenejších hráčov Myjavy.

Karika bol podľa neho v kabíne obľúbený. Nevyskakoval, pôsobil skôr tichším a pokorným dojmom. Zato na ihrisku vystupoval sebavedome. Veril si. Keď bol pri lopte, dosť si s ňou dovolil. Obdivoval Cristiana Ronalda a fandil Realu Madrid. „Spoluhráči, ktorí s ním bývali v byte, hovorili, že v osudný deň bolo všetko v poriadku. Kiko vstal, urobil si raňajky a vytratil sa von. O pár hodín bol mŕtvy. Neviem, čo ho k tomu dohnalo.“

Počas krátkeho života to nemal ľahké. Vyrastal bez rodičov. Jeho otec mu zabil matku a potom skočil pod vlak. „Aj toto mohlo mať vplyv na jeho konanie. Nemal sa o koho oprieť,“ domnieva sa Kóňa. Kristián končil tento rok strednú školu. „Povedal mi, že by mali kvôli pandémii dostať maturitu bez skúšok. Tak sme spolu trochu aj žartovali, že ju získa bez námahy.“ Po uvoľnení opatrení bude pondelkový nástup futbalistov Myjavy do tréningového procesu smutný. „Prišli sme o fajn chalaniska do partie. Vždy som mu hovoril, že má na to, aby raz hral v prvej lige. Driemal v ňom veľký potenciál. Už ho sledovali druholigové kluby a zrejme by po tejto sezóne prestúpil do vyššej súťaže.“