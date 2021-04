Pôrod odhalil šokujúcu vec o jej intímnych partiách: Ako je možné, že si to doktori nikdy nevšimli?!

Žena sa až po pôrode svojho syna dozvedela, že má dve vagíny! Myslela si, že je normálne mať menštruáciu viackrát za mesiac.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Američanka Brittany Jacobs privítala na svet svojho syna a spolu s ním sa o sebe dozvedela niečo, o čom nemala najmenšie potuchy, informuje portál The Sun. Dvojnásobná mamička na TikToku zdieľala virálne video, v ktorom hovorí: „Vždy som sa považovala za osobu s vysokým prahom bolesti, ale moja menštruácia bola vždy taká bolestivá, až som plakala. Vždy som veľmi silno krvácala.“

Navyše menštruovala vždy dvakrát do mesiaca a sex bol pre ňu veľmi bolestivý. Keď mala Brittany 25 rokov a bola tehotná so svojím prvým dieťaťom, nechala si urobiť hormonálne testy. To, že má dve vagíny, sa ale dozvedela až pri pôrode. „Sestrička sa pozrela tam dole a povedala: Ach, veď vy máte dve vagíny! Dva krčky maternice,“ povedala Brittany.

Celých 25 rokov jej života si to nik nevšimol. Po pôrode jej diagnostikovali zriedkavý stav nazývaný uterine didelphys - kedy maternica počas vývoja u ženy nedokáže správne splynúť.

V samostatnom videu Brittany vysvetlila, že má len jeden vaginálny otvor, ale v ňom akúsi priehradku, podobnú ako v nose. Ten vedie k oddelenému krčku maternice a maternici. Pokračovala: „Vždy som si myslela, že je to panenská blana a myslím, že môj manžel predpokladal, to isté.“ Neskôr sa jej aj manžel priznal, že sex bol pre neho tiež často veľmi bolestivý.

Pri pôrode ich prvého dieťaťa priehradka, oddeľujúca dve maternice, blokovala hlavičku dieťatka a pôrod bol preto veľmi komplikovaný. Neskôr sa jej podarilo otehotnieť znova, opäť s tou istou maternicou. Sama nevie, či je druhá strana plodná alebo nie.