Dievčina nikdy predtým nemala sex, keď si spravila test, skoro odpadla: Ako sa panne podarilo otehotnieť?!

Ženu správa o jej tehotenstve skutočne prekvapila, keďže v tom čase bola ešte stále pannou.

Keď sa Samantha Lynn Isabel (24) pred piatimi rokmi dozvedela, že čaká chlapčeka, ostala v šoku. S priateľom totiž ešte nikdy nemali sex! O prípade informuje Mirror.

Samantha priznáva, že sa s priateľom spolu predtým viackrát intímne zblížili, no k skutočnému sexu nikdy nedošlo. Keď jej meškala menštruácia a pociťovala kŕče, rozhodla sa urobiť si tehotenský test. Návšteva lekára správu potvrdila - Samantha bola v piatom týždni tehotenstva. Dnes má jej synček Bentley päť rokov. O svoj príbeh sa podelila prostredníctvom videa na TikToku, ktoré má už vyše 1,4 milióna vzhliadnutí. "Čítala som, že otehotnieť sa dá aj počas predohry," hovorí vo videu.

Je to ojedinelý prípad. Iba 0,5 percenta všetkých tehotenstiev vzniklo bez preniknutia, tvrdí štúdia publikovaná v British Medical Journal. "Spermia sa musela dostať do vagíny," hovorí doktor Lincoln. "Nezáleží na tom, ako sa tam dostala - či pomocou penisu, prstu, morčacieho mäsa, čohokoľvek - ale keď tam už je, dokáže prejsť cez krčok do maternice, tam sa stretnúť s vajíčkom vo vajcovode a oplodniť ho." Podľa Národnej zdravotnej služby Spojeného kráľovstva stále existuje šanca na otehotnenie bez sexu, hoci len veľmi malá.

"Myslím si, že určite došlo k nejakému stretu medzi penisom a vagínou, a aj ten najmenší prienik do vaginálneho otvoru, prípadne vystavenie sa ejakulátu môže viesť k tehotenstvu," hovorí doktorka Alyssa Dweck.

Samatha je dnes už dvojnásobnou mamičkou a stále žije s partnerom, s ktorým otehotnela aj prvýkrát.