Veľké zmeny už od pondelka: 11 otázok o uvoľňovaní opatrení!

Po takmer štyroch mesiacoch lockdownu sa aspoň čiastočne začíname vracať do normálu. Vláda v piatok schválila uznesenie, ktoré upravuje zákaz vychádzania podľa pravidiel nastavených v COVID automate.

Situácia v nemocniciach sa zlepšuje a z čísel nad 4 000 pacientov sme klesli na polovicu. To by malo znamenať, že uvoľňovanie bude pokračovať aj ďalší týždeň a na konci apríla by sme si vedeli posedieť aj na terase reštaurácie či v kine a do školy pôjdu aj ďalšie ročníky. Čo sa ale mení od tohto pondelka?