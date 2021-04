Herečku Marcinkovú čaká veľká skúška: Filmovačka v zahraničí dva mesiace po pôrode!

Krásna herečka Gabriela Marcinková (33) sa len prednedávnom stala dvojnásobnou mamou.

So svojím manželom, hudobníkom Martinom Mihalčínom (43), sa tešia z dcéry Emy (2), ale už aj z nového pokladu rodiny, syna Jakuba. Brunetke sa však podarilo vybudovať si úspešnú televíznu kariéru a tak každú chvíľu čosi nové natáča. Vyzerá to tak, že aj v čase, keď by mala odpočívať a starať sa o nový prírastok, mieri na filmový pľac. A to dokonca mimo Slovenska!

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Romantická komédia Šťastný nový rok si získala srdcia mnohých divákov a pochválila sa hviezdnym obsadením - Gabriela Marcinková, Táňa Pauhofová či Emília Vášáryová. Niet sa čomu diviť, že sa tvorcovia rozhodli natočiť pokračovanie.

„Budeme tam v rovnakom zložení, v akom sme boli predtým,“ informovala Marcinková Nový Čas. Zároveň potvrdila, že sa natáčanie začína už v máji v Chorvátsku. Hoci herečka ešte len 29. marca porodila, je pripravená vrhnúť sa do pracovného kolobehu ani nie dva mesiace po pôrode.

„Malý synček bude stále pri mne. Kým budem točiť, medzitým sa bude kočíkovať a dúfam, že bude šťastný, spokojný a že mu nič nebude chýbať,“ uviedla brunetka. Do Chorvátska si okrem malého Jakuba so sebou do kufra pribalí aj zvyšok rozrastajúcej sa rodiny na čele s manželom Martinom.

„Ideme aj s našou dcérou, takže dúfam, že to takto nejako zvládneme.“ Máj je zároveň neoficiálnym začiatkom letnej dovolenkovej sezóny, a tak sa rodinka poriadne vyšantí aj v Jadranskom mori. „Dúfam, že áno. Verím, že trošku budeme mať aj taký dovolenkový pocit,“ uzavrela vyťažená herečka.