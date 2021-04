Matovič to schytáva z každej strany: Pellegrini na ňom nenechal nitku suchú, tvrdá rana od Nicholsonovej!

Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) by mal navrhnúť odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) z funkcie.

Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. Strana tak reagovala na Matovičovu tlačovú konferenciu z 15. apríla. Šéf rezortu financií na nej zopakoval, že stanovisko Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) poškodilo dobré meno vakcíny Sputnik V vo svete. Riaditeľku ŠÚKL Zuzanu Baťovú zároveň obvinil zo šírenia bludov. Matovič sa okrem toho priznal, že zmluvy k nákupu ruskej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 nečítal.

„Igor Matovič nevie riadiť štát, ponižuje jeho diplomatickú službu, nečítal zmluvu, ktorú sám dohodol, nezaplatil za vakcíny ruskej strane a vinníka našiel v Zuzane Baťovej a slovenských médiách. Jeho tlačovka je ďalším dôvodom pre premiéra Eduarda Hegera, aby ministra financií okamžite navrhol odvolať,“ uviedla strana Hlas-SD v stanovisku.

Podobný názor zastáva aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR). Tá vo svojom profile na sociálnej sieti uviedla, že Matovič by mal odísť nielen z postu ministra financií, ale možno aj z politiky celkovo. Matovič podľa nej poškodzuje dobré meno Slovenska, dehonestuje novinárov a preukázateľne klame. „Ukazuje prstom na Ivana Korčoka (nom. SaS) a Martina Klusa (SaS) a nazýva ich idiotmi, pritom užitočným idiotom Putinovej vlády je on sám. Dnes je to Igor Matovič, ktorý preukázateľne klame tak, že by sa za to nemuseli hanbiť ani Fico a Kaliňák. Matovič musí odísť z vlády, najlepšie z politiky. Len nájsť toho, kto ho k tomu prinúti. Premiér Heger, ani koaliční partneri to asi nebudú, že?,“ napísala Ďuriš Nicholsonová.

Predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a člen poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita (SaS) Ondrej Dostál vyzval ministra fincancií, aby svojím konaním ďalej neznižoval dôveru ľudí vo vládu a v nezávislé inštitúcie na Slovensku. Rovnako by mal podľa neho prestať s útokmi na novinárov, vedcov a oponentov a so spôsobom komunikácie, ktorý vyvoláva vášne a nenávistné prejavy na sociálnych sieťach.

Podpredseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban vo svojom profile na sociálnej sieti napísal, že Matovič sa pred voľbami tváril, že „transparentné nakladanie s verejnými peniazmi a zverejňovanie zmlúv je pre neho principiálnou vecou“. Preto by podľa Trubana mal zverejniť zmluvy o nákupe ruskej vakcíny Sputnik V. „Máme právo poznať jasné fakty a vidieť dokumenty. Zmluva musí byť zverejnená. Ani tri hodiny tlačovkového zahmlievania a obviňovania na tom nič nemenia,“ dodal Truban.