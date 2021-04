Posun v prípade smrti Linh († 18), Kralevich si vypočula verdikt: Obvinená! Bude skutočne pykať?!

Dočkajú sa pozostalí spravodlivosti? V septembri minulého roka došlo k tragickej udalosti.

Auto známej podnikateľky a missky Daniely Kralevich (35) zrazilo študentku Linh († 18) na priechode pre chodcov. Šikovné a talentované dievča, bohužiaľ, na mieste podľahlo rozsiahlym zraneniam. V celom prípade bolo mnoho otáznikov a dokonca si naň posvietil aj generálny prokurátor či policajný prezident. Zarážajúci bol pritom fakt, že vykonávanie posudkov trvalo až neuveriteľných šesť mesiacov. Konečne však došlo k záveru - Kralevich bolo vznesené obvinenie!

Prípad autonehody na frekventovanej bratislavskej ulici, dokonca na priechode pre chodcov zo septebra minulého roka, otriasol celým Slovenskom. Linh († 18) sa mohla tešiť zo života, no auto Kralevich jej šťastný a naplnený život ukončilo.

A hoci pri iných prípadoch sú znalecké posudky vykonané do krátkej doby, pokiaľ ide o takto závažnú vec smrti, pri tomto prípade sa to naťahovalo až pol roka. Po medializácii celého prípadu a dopytovaní sa príslušných orgánov sa konečne ľady pohli, aj keď to trvalo dlhé mesiace.