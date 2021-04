Odborníci radia ako zabrániť tráviacim problémom z psychického napätia

Stres a iné negatívne emócie, aj ako dôsledok aktuálnej pandemickej situácie, pôsobia na naše trávenie, to sa dostane do nerovnováhy a vnáša ju do celého tela. Tento proces sa následne môže pretaviť do fyzických problémov, ale aj tých psychických.

Čo na vzťah stresu a trávenia hovoria gastroenterológovia a psychologička?

Mať silný žalúdok

„Stresové podnety ovplyvňujú naše trávenie pomocou nervových zakončení, ktoré sa nazývajú aj os mozog-črevo. Toto prepojenie je obojsmerné, čo znamená, že nielen stres vnímaný našimi zmyslami ovplyvní naše trávenie, ale aj nerovnováha našich črevných baktérií (dysbióza) negatívne vplýva na náš život a jeho kvalitu,“ vysvetľuje gastroenterológ MUDr. Radovan Juríček. Spúšťa sa tak nekonečný kruh reakcií. Je to prirodzené, veď sami máme v bežnom slovníku tvrdenia ako „Cítila som motýliky v bruchu“ alebo „Na toto treba mať silný žalúdok“. Nie je náhoda, že tieto známe a často používané vety odkazujú na vzťah našich emócií k tráviacemu ústrojenstvu. Stačí malý podnet, negatívny alebo pozitívny a naše trávenie ho pocíti takmer okamžite. Ak k tomu pridáte nesprávnu životosprávu, môžete si vytvoriť základ pre nepríjemné zdravotné problémy. „Pri chronickom strese sa môžeme nesprávnym stravovaním dopracovať k nedostatku cukrov, tukov aj bielkovín, minerálnych látok aj vitamínov, lebo pri dlhodobom chronickom strese dochádza k chronickému nedostatočnému príjmu živín,“ upozorňuje gastroenterológ MUDr. Miloš Bubán a MUDr. Radovan Juríček dopĺňa, že najviac dôkazov máme o nedostatku zinku, vápnika či železa. Minerály a vitamíny musia spolupracovať, aby bol výsledok efektívny. Pre telo je priateľskou formou príjmu minerálov pitie minerálnej vody akou je Budiš. Tá vďaka svojim vlastnostiam a bohatému obsahu minerálov priaznivo pôsobí na tráviacu sústavu. Odborníci sa zhodnú na tom, že správny pitný režim je základom vnútornej rovnováhy tela a prináša pocit pohody. Vďaka tomu nám telo a aj tráviaci systém správne fungujú. V kombinácii s vyváženou stravou sa vyhneme vyčerpaniu, únave či dokonca riziku prerastania menších, často zanedbaných, problémov do depresie či chronického stresu. „Stres prichádza bez vyzvania. Typickým prejavom sú bolesti žalúdka či hlavy, nevoľnosť alebo dokonca krátke bezvedomie zo stresu po porade, záchvaty vracania. Ak týmto stavom nevenujeme pozornosť, stávajú sa častejšími a dokonca chronickými a to znamená, že si už vlastnými silami nedokážeme poradiť,“ varuje psychologička Mária Tóthová Šimčáková.

Zdravé telo aj myseľ

Pre telo je stresujúce dlhodobé nadmerné pôsobenie emocionálnych vzruchov (úzkosť, smútok, strach, a pod.), no aj nesprávna výživa je stresový faktor, ktorý narúša potravinový reťazec a tým poskytuje priestor pre prienik telu neprospešných a škodlivých látok do organizmu. Tie potom môžu výrazne ohroziť fyzické, emocionálne alebo psychické zdravie človeka. MUDr. Radovan Juríček vysvetľuje: „Psychicky podmienené poruchy trávenia sa súhrnne označujú ako tzv. funkčné poruchy. Sú to stavy, kedy pacientovi štandardnými vyšetreniami nenájdeme žiadnu poruchu trávenia, ale pacienti pociťujú počas dlhšieho obdobia (aspoň 3 mesiace) opakované stavy zhoršeného trávenia alebo vyprázdňovania. Najznámejšou a v populácii najviac rozšírenou funkčnou poruchou trávenia je práve syndróm dráždivého čreva.“ Veľmi časté tráviace problémy, ktoré prináša stres z rôznych zdrojov, sú poruchy apetítu - anorexia, bulímia, ale aj žalúdočná dyspepsia, črevná dyspepsia (syndróm dráždivého čreva, ktorý sa spája s psychosomatikou), hnačky. Podľa psychologičky je naša psychika hlboko prepojená s naším trávením a preto sa zdravotné problémy nemusia týkať len nášho tela. „Už spomínaná mentálna anorexia, bulímia, odmietanie jedla či prejedanie sú problémy, ktoré často trvajú celý život. No aj obezita je dnes považovaná nielen za zdravotný problém, ale jej vznik často súvisí so sebaobrazom, narušenými vzťahmi. Aj obézny rodič má väčší sklon vychovávať dieťa závislé na jedle a tým mu predikuje, že aj ono bude obézne v dospelosti. Všetky klasické ochorenia tráviaceho traktu (napríklad syndróm dráždivého čreva, hnačky, Crohnova choroba) sa viditeľne a bolestivo zhoršia v strese. Základná taktika, ktorú vám lekár poradí je, aby ste sa nestresovali. K svojmu zdraviu sa často nesprávame dobre, zanedbávame ho, nedodržiavame opatrenia, ktoré máme a nedávame si pozor na prepojenie nášho tela s psychickou pohodou,“ upozorňuje psychologička

„Zalievanie“ duše

Aby sme sa cítili dobre, potrebujeme rovnováhu. Tú získame tak, že telu v prvom rade dodáme všetky potrebné živiny. „Potrebné živiny pre organizmus môžeme rozdeliť do dvoch skupín: prvá skupina sú tzv. makro-živiny, ktoré prijímame vo veľkom množstve. Patria sem uhľohydráty, bielkoviny a tuky, ktoré sú hlavným zdrojom energie a slúžia aj ako základné prvky pre rast a zachovanie všetkých tkanív tela. A druhá skupina sú tzv. mikro-živiny: vitamíny a minerály, ktoré sú síce pre telo potrebné iba v malých množstvách, ale sú pre zdravie nevyhnutné,“ hovorí MUDr. Miloš Bubán. Bez dostatočnej hydratácie by to nešlo. Na tému vplyvu hydratácie na naše telo boli vykonané stovky prieskumov, no napriek tomu ide stále o zanedbávanú, podceňovanú a pomerne neprebádanú tému. Je však isté, že bez vody a prijatých minerálov sa naše telo nebude mať dobre. „Napríklad minerálna voda Budiš má vďaka obsahu hydrogénuhličitanov a síranov, okrem iných zdravotných benefitov, aj priaznivé pôsobenie na tráviaci systém. Obsah síranov zlepšuje pohyblivosť čriev a bráni zápche, ktorá býva častou poruchou tráviaceho traktu,“ objasňuje MUDr. Bubán. Pozitívny vplyv minerálnej vody Budiš na trávenie potvrdzujú aj odborníci v balneologickom posudku. V obľúbenej vode sa totiž nachádzajú hydrogénuhličitany, ktoré viažu voľné kyseliny v žalúdku. Sírany zase zmierňujú aj syndrómy dráždivého čreva. Vápenaté síranové vody majú nielen protizápalový účinok v tráviacom trakte, ale aj pri infekciách močových ciest. Pitím uhličitej vody sa prekrvujú sliznice tráviaceho traktu, stimuluje sa tvorba žalúdočnej šťavy a urýchľuje sa vstrebávanie živín z potravy. Všetci dobre vieme, že pravidelné vyprázdňovanie prináša úľavu, a nielen telu. Voda je určite neoficiálnym liekom, čo potvrdzuje aj gastroenterológ Radovan Juríček: „Už stáročia sa pitné kúry odporúčali na liečbu porúch trávenia. Ešte v dobách, keď neboli dostupné lieky na zlepšenie trávenia, aké poznáme dnes, sa bežne liečili žalúdočné vredy, žlčníkové záchvaty či zápcha pitnými kúrami v kúpeľoch. Preto ani dnes netreba podceňovať liečivú silu minerálnej vody. Minerálna voda Budiš funguje aj bez jedla. Kombinoval by som ju hlavne s pravidelnou fyzickou aktivitou, ktorá zlepšuje aj našu mikrobiotu a trávenie.“ Psychická pohoda je následne prirodzeným a žiadaným dôsledkom. „Ak chceme podporiť zdravé fungovanie mysle, dobrú náladu a pohodu, ale aj nastavenie proti stresu, potrebujeme sa zamerať na zdravý životný štýl s dobrým a výživným jedlom, pitným režimom s kvalitnou vodou s minerálmi, zdravým spánkom, relaxovaním podľa našich záujmov a aj vzťahmi so svojim okolím, ktoré nás vo vyváženom spôsobe života bude podporovať,“ uzatvára Mária Tóthová Šimčáková.