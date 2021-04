Česko smúti: Zomrel talentovaný divadelný teoretik a učiteľ Jan Císař (†89)

Vo veku 89 rokov dnes zomrel divadelný teoretik, kritik, historik a pedagóg Jan Císař.

Na svojom facebooku o tom informovala Divadelná fakulta Akadémie múzických umení, s ktorou bol spätý sedem desiatok rokov. Potom, čo na škole začiatkom 50. rokov vyštudoval divadelnú vedu, začal čoskoro pôsobiť na DAMU ako pedagóg, krátko bol aj jej dekanom. Viedol niektorá regionálne divadlá, bol dramaturgom Národného divadla a dlhé roky sa venoval amatérskej scéne.

Jan Císař sa narodil 28. januára 1932 v Hradci Králové. V roku 1951 zmaturoval na gymnáziu a po absolutóriu na DAMU a skončenia ašpirantúry odišiel do dedinského divadla, kde do roku 1960 pôsobil ako dramaturg. Učiť začal externe - estetiku a dejiny českého divadla, čo bol predmet, ktorému vedľa dramaturgie a teórie divadla zostal verný až do jesene 2019.

V ďalších rokoch pracoval v redakcii časopisu Divadlo a v roku 1963 sa stal šéfredaktorom divadelných novín, ktoré sa za jeho vedenia rozšírili na Divadelné a filmové noviny. Svoje články venované teórii divadla a divadelnej kritike začal publikovať aj inde.

Jan Císař je autorom takmer dvoch desiatok teoretických publikácií. "Historicko-teoretickému bádaniu Jana Císařa sa dostávalo skutočného zavŕšenie až s jeho činnosťou uznávaného pedagóga. Pedagógov, ku ktorému sa ako k svojmu učiteľovi hlásili ľudia s úctyhodnými šedinami aj čerství absolventi Divadelnej fakulty AMU," spomína na svojho kolegu fakulta.

V rokoch normalizácie sa Ján Císař začal tiež intenzívne venovať významnej časti českého divadla, amatérskemu divadlu , ktorého sa stal všeobecne uznávaným patrónom. "Pôsobenie profesora Jana Císařa v českom divadle bolo mnohostranne záslužné. V mnohých ohľadoch predstavoval kontinuitu českej divadelnej kultúry a tiež kontinuitu českého vysokého divadelného školstva. A predstavoval tiež najlepšie vzdelanecké tradície tejto kontinuity, ktoré sa tu aj v ťažkých časoch predsa len aspoň v dosahu jeho pôsobenia udržiavali a aj dnes udržiavajú, "uvádza vedenie fakulty.