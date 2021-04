Do úradu v Cejkove udrelo vetrisko v čase, keď tam bol aj starosta: Svedok opísal, čo videl

Búrlivý vietor sa zo západu Slovenska preniesol aj na východ. V utorok popoludní zažili obyvatelia Cejkova (okr. Trebišov) hrozivý moment, keď nárazový vietor s ľahkosťou zroloval strechu obecného úradu a kultúrneho domu.

Jediným šťastím bolo, že sa nikto z domácich nezranil. Novú strechu na poškodenú budovu pritom položili relatívne nedávno - pred šiestimi rokmi. Živel však pustošil naprieč celým východom Slovenska, čo pocítili aj hasiči. Problémov sa nevyvarovali ani kamionisti.

Nebezpečnú situáciu zažil starosta obce Cejkov Ladislav Slovjak, keď sa počas incidentu nachádzal priamo v budove obecného úradu. Ako spomína, silná smršť prišla v krátkom okamihu. „Trvalo to možno 20 sekúnd. Zhodou okolností som stál pri okne vnútri obecného úradu, lebo som tam prišiel kvôli administratíve. V momente sa budovou ozval obrovský rachot. Vyšiel som von a uvidel som, ako kúsky plechovej skladanej strechy visia na budove nášho obecného úradu spojeného s kultúrnym domom,“ opísal momenty hrôzy Slovjak.

Nad udalosťou vyjadril veľkú ľútosť, keďže novú strechu inštalovali na budovu počas kompletnej rekonštrukcie pred šiestimi rokmi. „Plechy tam už znovu nedáme, chceme tam potom dať strechu s hydroizolačným systémom fatrafol,“ dodal s presvedčením starosta. Podľa jeho slov opravy na streche sa ešte nezačnú z dôvodu neutíchajúceho vetra. Škody ešte definitívne nevyčíslili. S ujmami rátajú aj vo vnútri. „Voda nám presakuje na 15 až 20 miestach,“ skonštatoval starosta s tým, že najhoršie je na tom časť kulturáku.

Do práce sa chcú pustiť hneď, ako sa počasie upokojí. „Máme už pripravenú firmu, ktorá strechu vymení,” zakončil Slovjak so slovami, že objekt nedávno zrekonštruovaného obecného úradu a kultúrneho domu mali našťastie poistený. Svedkom zničujúceho vetriska bol aj zamestnanec obce a domáci občan Ján (57).

„Najprv uvoľnilo jeden plech, keď zrazu prišiel silnejší vietor a začal so strechou mávať. Raz ju dvihol hore, potom dole, až ju nakoniec celú zroloval. To ani keby ste ju chceli tak poskladať, človek to nedokáže,“ opísal Ján silu živla, ktorý postihol obecnú budovu.

Na cestách hotová katastrofa

Víchrica potrápila aj autoprepravcov. V stredu sa hasiči obracali vo Vinnom (okr. Michalovce), v Strede nad Bodrogom (okr. Trebišov) a vo Veľkom Folkmari (okr. Gelnica), pričom vo všetkých prípadoch išlo o zásah na cestách z dôvodu odstraňovania padnutého stromu.

Rovnaká situácia s popadanými stromami pokračovala v stredu, a to v Prakovciach a Margecanoch (okr. Gelnica) či v Špišskej Novej Vsi. Ďalší malér na ceste riešili príslušníci polície v okolí obce Hrhov (okr. Rožňava), kde uzatvárali prejazd pre nákladnú dopravu. Došlo tam k prevráteniu prívesu za nákladiakom.