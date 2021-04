Slovenský futsal oslavuje megaúspech: Historický postup napriek korone!

Svoju radosť nedokážu ani opísať! Slovenský futsal si parádnym výsledkom v rozhodujúcom zápase kvalifikácie o ME 2022 zabezpečil prvú účasť na európskom šampionáte.

„Sme nadšení,“ zmohol sa šéf futsalu Dušan Dobšovič a ihneď dodal: „Je úžasné, že sme to dokázali v čase, keď náš šport nemôže riadne existovať.“

Slováci si priamy postup z druhého miesta 3. kvalifikačnej skupiny zaistili jasným víťazstvom 4:0 na palubovke Moldavska. V Ciorescu strelil dva góly hostí Gabriel Rick, o ďalšie zásahy sa postarali Dušan Rafaj a Martin Směřička. „Teraz po zápase sa pocity veľmi ťažko opisujú. Píšeme históriu, ideme prvýkrát na EURO. Bolo vidieť, že tento tím ide od začiatku kvalifikácie za vytúženým cieľom,“ vyznal sa jeden z najskúsenejších v tíme Tomáš Drahovský bezprostredne po zápase.

Oslavy po historickom úspechu sú veľké, ale zaslúžené. Aj preto, že futsalové súťaže sa v tejto koronavírusovej dobe vôbec nehrali! Chalani trénovali individuálne. „Pripravili sme niekoľko kempov, ale to zápasovú prax nenahradí! Aj preto je tento postup cennejší,“ vyhlásil šéf slovenského futsalu D. Dobšovič, ktorý zápas pretrpel na Slovensku, ale radosť mal rovnako veľkú ako tí, ktorí to zažili priamo v Moldavsku. „Celý tím, ktorý bol po dlhom čase kompletný, si zaslúži obdiv a uznanie najmä za to, ako s prehľadom vyhrali rozhodujúci zápas,“ dodal D. Dobšovič, ktorý poznamenal, že tentoraz nemali ani ťažké srdce na rozhodkyňu. Postup Slovákom v Ciorescu odpískala Talianka Chiara Peronová.

Na to, čo bude na prelome januára a februára na ME 2022, ktoré hostia holandské mestá Amsterdam a Groningen, ešte myslieť nechcel. „To je ďaleko. Teraz je pre nás najdôležitejšie, aby sa reštartoval šport na Slovensku, rozbehli sa naše súťaže. Až potom budeme plánovať, čo by sme chceli dosiahnuť v januári v Holandsku.“