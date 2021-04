Komora učiteľov víta pripravovaný návrat detí do škôl: Jedno ju však znepokojuje

Návrat detí do lavíc by mal byť zameraný najmä na bezpečnosť všetkých účastníkov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) k tomu v tlačovej správe vyzvala Slovenská komora učiteľov (SKU). Vláda SR by totiž mala nájsť takú formu testovania žiakov, ktorá by bola v súlade s poslaním školy a jej zamestnancov a zákonmi o poskytovaní zdravotnej starostlivosti občanom SR. Od zriaďovateľov škôl požaduje, aby postupovali ako orgány štátnej moci podľa platného znenia zákona a zaistili na svojich školách plnenie zákonných funkcií daných legislatívou. Riaditelia škôl by podľa SKU nemali od svojich zamestnancov žiadať práce, ktoré nie sú v pracovnej zmluve či tie, ktoré nesúvisia priamo s výchovou a vzdelávaním. Zamestnancov vyzýva, aby rešpektovali svoje zaradenie určené pracovnou zmluvou a tiež zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia na pracovisku.

Komora učiteľov vyzdvihla pripravovaný návrat žiakov do škôl a školských zariadení, no je znepokojená zo snahy preniesť testovanie žiakov na zamestnancov škôl. „Škola ako organizácia nie je zriadená za účelom poskytovania služby spojenej so zdravotníckymi úkonmi. Domnievame sa, že jej zamestnanci nemôžu takéto úkony legálne vykonávať bez toho, aby porušili zákony SR,“ ozrejmila svoje stanovisko. Doplnila, že zamestnanci škôl a školských zariadení nemajú žiadnu právnu ochranu pri prípadnom prenose nákazy pri testovaní či pri manipulácii s biologicky kontaminovanou vzorkou. Keďže zamestnanec školy nie je zákonným zástupcom žiaka, nemal by mu podľa SKU asistovať pri odbere biologickej vzorky.