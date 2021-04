Revolučné auto inšpirované čili, zázvorom, wasabi a korením

Milovníci menších štvorkolesových tátošov si prídu na svoje. Nový model Aygo X prologue z dielne Toyota je odvážny, výnimočný a výrazný. Dizajnéri priniesli záujemcom o kúpu malých áut ešte viac odvahy s „trochou korenia“.

Model Aygo je najdostupnejšie vozidlo značky Toyota a od svojho uvedenia na trh v roku 2005 očarilo mladých progresívnych zákazníkov svojím zmyslom pre hravosť a zábavu. Práve preto spoločnosť Toyota poverila svoje francúzske štúdio dizajnu ED² novou úlohou.

Požiadala dizajnérov, aby uviedli do života model Aygo, ktorý je trvalo uznávaný v segmente A pre svoj odvážny a výnimočný dizajn, no aby sa na to teraz pozreli sviežimi očami. Aby splnili všetky potreby a túžby záujemcov a aby dokázali, že aj tradičné autá dokážu stále vynikať svojím dizajnom.

Veľká výzva

Model Aygo sa vyznačuje živým charakterom a sviežou jazdnou dynamikou, čím si stále udržiava náskok pred konkurenciou. Štúdio dizajnu ED² preto vychádzalo z vedúceho postavenia tejto štýlovej ikony v segmente A a rozhodlo sa navrhnúť auto, ktoré by spĺňalo všetky požiadavky klientov a malo ešte niečo navyše.

Vyčlenili si špecializovaný tím, ktorý sa mal od začiatku do konca zamerať na jediný odkaz –vytvoriť odvážnejší a výraznejší dizajn. Z tohto ich presvedčenia sa zrodil model Aygo X prologue. „Srdcom modelu Aygo bola vždy hravosť a zábava. Teraz sme do jeho DNA pridali ešte štipku korenia, aby sme zvýšili jeho atraktívnosť,“ povedal dizajnový riaditeľ štúdia ED² Lance Scott.

Ostrejší ako doteraz

Názov Aygo vždy symbolizoval osobnú slobodu a mobilitu a model Aygo X prologue k tomu teraz pridáva ešte trochu šibalskej drzosti. Je rovnako zábavný, ale trochu ostrejší. Z každého uhla vyjadruje svoju úroveň, silnú osobnosť a rovnako pevný postoj. „Verím, že s modelom Aygo X prologue sme ukázali, že aj malé vozidlo dokáže mať veľkú a odvážnu osobnosť,“ uviedol asistent hlavného dizajnéra štúdia ED² Ken Billes.

Výnimočný štýl

Model Aygo X prologue je naozaj praktický a pripravený pre ľudí so slobodným duchom. Ponúka prvky, ktoré prispejú k obohateniu ich voľnosti. Či už spredu, zozadu alebo zboku, šibalský Aygo X prologue vás vždy očarí.

Nová línia strechy zvyšuje dynamický charakter a dodáva autu dravý športový imidž. Špičkové predné svetlomety obopínajú hornú kapotu a vytvárajú tvar podobný krídlu. Zadná ochranná doska napríklad ukrýva držiak na bicykle, vďaka väčším kolesám si zase vodič môže vychutnávať jazdu vo vyššej polohe očí, ktorá mu zaisťuje lepší výhľad na cestu a dobrodružné povahy poteší aj integrovaný strešný nosič.

Farby inšpirované korením

Farby sú v živote ústredným bodom našich emócií. Platí to aj pre model Aygo X prologue. Aby priniesol stelesnenie „korenistej príchute“, niektoré zložky prirodzene vystúpili do popredia aj samy.

Dizajnéri sa pri farebnom prevedení inšpirovali práve korením. Vedúcu štvorku tvorí čili, zázvor, wasabi a čierne korenie. Najkorenistejšie zo všetkých je čili. Použitie dvojfarebného vyhotovenia navyše predstavovalo výzvu, ako posunúť vyváženosť farieb na novú úroveň. Odvážna dvojfarebná kombinácia vytvára jedinečný grafický profil, ktorý na ulici upúta vašu pozornosť.

V modeli Aygo X prologue získava farba ďalšiu kvalitu, keď sa do zmesi farebného laku pridali jemné trblietavé vločky modrej metalízy. Výsledný efekt je taký oslnivý, že farba si plným právom zaslúži svoj názov – trblietavá čili červená, „Sparkling Chilli Red“.

Malá revolúcia

Aygo X prologue je odvážnou ilustráciou toho, aký charakter sa môže ukrývať v malom vozidle. Spoločnosť Toyota týmto modelom predstavuje nové poňatie segmentu A a ukazuje, ako by sa dal okoreniť. „Každý si zaslúži skvelé auto. Keď sa pozriem na Aygo X prologue, môžem naozaj s hrdosťou povedať, že Tímu ED² sa to podarilo dosiahnuť. Som nadšený, že do segmentu priniesol revolúciu,“ uzavrel prezident štúdia dizajnu ED² Ian Cartabiano.