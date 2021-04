Štrajk košickej a bratislavskej MHD je len začiatok: Ak nezasiahne vláda, hrozí najhoršie

Výstražný hodinový štrajk sa v pondelok ráno dotkol v Košiciach približne 90 percent spojov MHD, vozidlá zostali stáť na konečných zastávkach.

V Bratislave sa do tohto dobrovoľného štrajku zapojilo zhruba 60 až 65 percent vodičov. Spoje smerujúce k nemocniciam či školám premávali bez obmedzení. Pre TASR to potvrdili odborári. Štrajkom chceli upozorniť na to, že štát stále finančne nepomohol ich dopravným podnikom s výpadkom príjmov spôsobeným pandémiou nového koronavírusu.

"Nezaznamenali sme žiadne problémy či ,pokyvkávanie' dopravy. Bola plynulá, hlavne čo sa týka nemocničných spojov na Ružinov, Kramáre a Antolskú v Petržalke. Všetko, čo sme deklarovali, sme splnili," povedal pre TASR predseda Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu (ZO IOZ) pri Dopravnom podniku Bratislava (DPB) Július Orbán.

Podľa predsedníčky ZO IOZ pri Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK) Andrey Vindišovej bol tento výstražný štrajk nutný. "Naši zamestnanci pracovali aj v čase pandemických opatrení, jazdili a vykonávali aj údržby. Nemôžu za to, že cestujúca verejnosť necestovala. Školáci boli doma, pracujúci zamestnanci mali home office," povedala pre TASR.

Pripomenula, že štrajk nie je namierený proti mestu Košice či vedeniu DPMK. "Ak sa nedozvieme kladné stanovisko z vlády, z NR SR, je možné, že dôjde ešte k iným krokom," uviedla. Kompenzácia úniku tržieb za jeden mesiac v košickom dopravnom podniku by podľa jej slov zabezpečila kúpu dvoch nových autobusov MHD. Vindišová tvrdí, že ak finančná kompenzácia za výpadok tržieb nebude poskytnutá, hrozí rušenie či krátenie liniek, obmedzenie dopravy aj prepúšťanie zamestnancov dopravných podnikov. V DPMK zatiaľ k prepúšťaniu nedošlo. "Zatiaľ sme sa vždy so zamestnávateľom dokázali dohodnúť, ešte to vieme pokryť. Je však veľmi reálne, ak kompenzácie v blízkej budúcnosti nebudú poskytnuté, že nastane prepúšťanie aj v DPMK," dodala.

Výstražný štrajk vyhlásili zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov v Bratislave a v Košiciach na pondelok od 8.00 h do 9.00 h. Dopravný podnik mesta Prešov sa zapojil len do takzvaného podporného štrajku. Na svoje vozidlá vyvesil stužky a oznamy. Mesto Bratislava sa chce v krátkom čase obrátiť aj na Európsku komisiu. Verí v potvrdenie toho, že postup vlády SR je v rozpore so schválenými schémami pomoci, keďže podľa primátora Matúša Valla štát diskriminuje dopravný podnik mesta oproti iným dopravcom. Orbán z DPB poznamenal, že ak dostane pomoc jeden dopravca, mal by ju dostať aj druhý - bez ohľadu na to, či je v pôsobnosti samosprávy.

V piatkovom (9. 4.) stanovisku ministerstvo dopravy pre TASR skonštatovalo, že po vzájomnej dohode si problematiku finančnej pomoci samosprávam, pod ktoré dopravné podniky patria, zobral rezort financií. Ministerstvo financií na otázky doteraz neodpovedalo. Premiér Eduard Heger (OĽANO) uplynulý víkend uviedol, že vláda naďalej hľadá najefektívnejší spôsob pomoci tomuto sektoru. Ako spresnil, čakali na dáta od samospráv. Tie koncom februára prišli a ukázali, že mestá nedopadli tak zle, ako by mohli. Napriek tomu si myslí, že "vykopávať otvorené dvere" počas rokovania nie je cesta.