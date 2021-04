Hyaku nichi! Do veľkej logistickej výzvy zostáva 100 dní

百日!Hyaku nichi! Sto dní! Od dnes zostáva do začiatku Hier XXXII. olympiády v Tokiu presne 100 dní. S pomocou exkluzívneho partnera, národnej lotériovej spoločnosti TIPOS, sa na športový sviatok pripravujú aj členovia slovenského olympijského tímu. Do 23. júla chcú byť Pripravení na Tokio!

Dnes už je isté, že ich od 23. júla do 8. augusta čakajú úplne odlišné olympijské hry ako v minulosti. Pandémia COVID-19 výrazne zmenila športový svet a neobišla ani jeho najväčší športový sviatok. Nebudú to tradičné veselé hry. Žiaľ, budú ochudobnené o hlasy mnohých zanietených fanúšikov z celého sveta, o tradičnú nenapodobiteľnú atmosféru olympijskej dediny, aj o poznávanie zaujímavostí Tokia ľuďmi z celého sveta. Aj za normálnych okolností by išlo o veľkú logistickú výzvu, ale teraz pri všetkých opatreniach, zmenách či testovaní, to bude dvojnásobne náročnejšie.

OPERÁCIA ROZSEKNUTIA VLASU SAMURAJSKÝM MEČOM

Systém bublín ako na iných športových podujatiach v jednotlivých športoch na olympijských hrách neprichádza celkom do úvahy. A rovnako ani povinná karanténa športovcov v olympijskej dedine, pretože by to znemožnilo ich tréningy a prípravu.

V Japonsku už teraz píšu o operácii rozseknutia letiaceho vlasu samurajským mečom. Pravidelné testovanie a sledovanie zdravotného stavu ešte pred odchodom do dejiska hier bude pre každého účastníka samozrejmosťou.

Športovci sa už nebudú môcť zdržať v olympijskej dedine počas celého podujatia, Medzinárodný olympijský výbor (MOV) i organizátori žiadajú, aby opustili dejisko do dvoch dní po ich poslednom vystúpení. Účastníci budú musieť zabudnúť na prechádzky po Tokiu i na stretnutia s priateľmi mimo olympijskej dediny. Musia sa pripraviť aj na absenciu fanúšikov zo svojej krajiny na športoviskách, keďže Japonsko nepovolí turistom zo zahraničia vstup do krajiny. A aj na iný otvárací ceremoniál ako v minulosti, s rôznymi obmedzeniami.

Otvoriť galériu Zdroj: Slovenská olympijská marketingová

RIZIKO VEĽKÝCH HORÚČAV

Nástup koronavírusu potlačil do úzadia ďalšiu problematickú záležitosť v súvislosti s OH - riziká veľkých horúčav, umocnených vysokou vlhkosťou vzduchu. Tieto riziká sa nezmenili, sú naďalej reálne a vážne. Hry XXXII. olympiády v Tokiu sa uskutočnia v tamojšej najhorúcejšej časti roka, keď teploty v meste prekračujú až 40 stupňov. Na prelome júla a augusta v japonskej metropole v predošlých rokoch zaznamenali desiatky úmrtí v priamom dôsledku horúčav, aj tisíce hospitalizácií pre zdravotné problémy spojené s nimi. Aj z týchto dôvodov sa olympijské súťaže v maratóne a chôdzi uskutočnia podstatne severnejšie v Sappore, kde v lete bývajú o 6 – 7 stupňov nižšie teploty.

Logistické zabezpečenie účasti bude veľkou výzvou pre každú výpravu, slovenskú nevynímajúc. Odpovedať na otázku, koľko Slovákov napokon pocestuje do Tokia, je dnes ešte predčasné. Momentálne má Slovensko k dispozícii dvadsať miesteniek, ďalšie pribudnú do konca júna.

„V Slovenskom olympijskom a športovom výbore sa už intenzívne pripravujeme na olympijské hry. Verím, že s blížiacim sa termínom stúpa aj forma našich športovcov,“ hovorí generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba.

SLOVÁCI V TOKIU

Dnes je jasné, že na Hrách XXXII. olympiády sa predstavia minimálne siedmi slovenskí strelci, piati rýchlostní kanoisti, traja vodní slalomári, dvaja cestní cyklisti a po jednom atlétovi, stolnom tenistovi a športovej gymnastke. Ďalší športovci môžu pribudnúť do výpravy po kvalifikačných súťažiach či po uzavretí nominačných rebríčkov. Doterajší počet miesteniek môžu rozšíriť ďalší zástupcovia atletiky, stolného tenisu, golfu, skejtbordingu, bedmintonu, tenisu, džuda, karate, zápasenia, vzpierania, triatlonu, horskej cyklistiky či plávania.

Slováci sa určite v Tokiu nepredstavia vo futbale, basketbale, volejbale, hádzanej, pozemnom hokeji, ragby, bejzbale, softbale, jachtingu, jazdectve, modernom päťboji, surfingu a v taekwonde. Z odvetví olympijských športov ešte budú Slováci s určitosťou absentovať v BMX, modernej gymnastike, plážovom volejbale, skokoch na trampolíne a v skokoch vo vody.

Otvoriť galériu Zdroj: Slovenská olympijská marketingová

PRIPRAVENÍ NA TOKIO

Slovenský olympijský a športový výbor už intenzívne pripravuje nielen účasť slovenskej výpravy na olympijských hrách v Tokiu, ale v spolupráci so svojimi partnermi TIPOS, SPP, BILLA, Zlatý bažant 0,0%, Matador či CZ Slovakia aj ich sprievodné podujatia na Slovensku. Určené budú pre fanúšikov slovenského športu a olympizmu. Ich cieľom a zámerom je zábavnou a príťažlivou formou propagovať v rodinách i v celej verejnosti význam pohybových a športových aktivít pre zdravú spoločnosť. Vyvrcholením špeciálneho projektu Pripravení na Tokio! bude v čase Hier XXXII. olympiády premiérový Olympijský festival. Aktivity projektu Pripravení na Tokio predstaví SOŠV už v najbližších týždňoch.