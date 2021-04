Maroša z obce neďaleko Topoľčian čakal nezvyčajný pohľad: Pred západom slnka sa ukázala celá štvorica

Zvykne sa hovoriť, že v dome, na ktorom si bocian stavia hniezdo, žijú dobrí a šťastní ľudia. Do Radošiny (okr. Topoľčany) ich zavítalo hneď niekoľko. Domy však akosi obišli!

Známi poslovia šťastia a jari sú na Slovensku zároveň symbolom plodnosti. Bociany biele zvyknú stavať svoje hniezda na stožiaroch či komínoch, často v bezprostrednej blízkosti ľudí. To, že by sa udomácnili na stromoch, sa stáva iba zriedkavo. O to väčšie bolo prekvapenie Maroša, ktorý si ich všimol začiatkom apríla. Pred západom slnka ich uvidel na strome v areáli miestneho cintorína. Podľa záberov bociany postupne prilietali, kým tam nakoniec nebola spolu celá štvorica.

Medzinárodným dňom vtákov, ktorý pripadá na 1. apríla, sa začalo obdobie, keď Slovenskom putuje najviac sťahovavých vtákov. Časť z nich tu hniezdi, väčšina však migruje ďalej na severské hniezdiská. Informoval o tom Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS)/BirdLife Slovensko. Vtáčia migrácia sa uskutočňuje takmer celoročne. Najpozoruhodnejšia je podľa ornitológov na jar, keď sa operence vracajú na svoje hniezdiská, aby vychovali potomkov. "Ich prílet sa začína v závislosti od počasia už vo februári a odštartujú ho druhy, ktoré prezimujú na juhu alebo západe Európy," približujú.

Patria medzi ne škovránky, cíbiky, žeriavy, škorce či holuby hrivnáky. Počas marca a apríla k nám priletí viac ako 100 sťahovavých vtákov, hovoria ornitológovia. Druhy ako vlha obyčajná, červenák karmínový či kolibiarik sivozelený prilietavajú začiatkom mája. Ku koncu marca bolo na Slovensku pozorovaných viac ako 35 navrátilcov. "Medzi nimi už aj druhy, ktoré zimujú v Afrike, napríklad bociany biele aj čierne, lastovičky, belorítky, lyžičiar biely či kačica chrapačka." Migrácia vtákov vznikala evolúciou vtáčích druhov, Zeme a jej klímy ako reakcia na sezónny dostatok alebo nedostatok potravy. Vtáky sa pri sťahovaní riadia svojimi inštinktmi, vysvetlila organizácia.