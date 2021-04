Sneh, vulkán, prales a vodopád. Známy španielsky extrémny kajakár Aniol Serrasolses (30) si splnil jeden zo svojich snov.

V stokilometrovej rýchlosti sa spustil zo zasneženého vrcholu aktívnej čilskej sopky Villarrica. Zjazd z vulkánu nasmeroval do džungle a rieky Captrén, po ceste ako prvý na svete predviedol double kisckfl ipp z vodopádu Tomatita a divokú jazdu zakončil na pokojnej hladine jazera.

Aniol Serrasolses chcel svoj srdcový šport dostať do nevšedného prostredia a zo všetkého najviac chcel vyskúšať kajak na zasneženom povrchu. Projekt sa vydaril a Španiel sa v niektorých momentoch rútil po zamrznutej sopke neuveriteľnou rýchlosťou.

V projekte prepojil štyri elementy, užil si poriadne divokú jazdu, počas ktorej svoj kajak niekedy ani nedokál ovládať a k tomu všetkému ešte predviedol aj trik, aký sa zatiaľ nikomu nepodaril: „Podstatou triku bolo urobiť dve plné rotácie vo vzduchu. Už roky sa o to mnohí pokúšali, najmä počas surfovania na vlnách riek či oceánov, no bez úspechu. Mne sa to podarilo na prvý pokus, tak si asi viete predstaviť tú radosť,“ tešil sa spokojný Serrasoles.

Španielsky dobrodruh v posledných rokoch zdolával veľké výzvy, najvyššie vodopády a najväčšie rieky. Plány na ďalšie projekty však už nebudú také extrémne: „Ako starnem, chcem robiť viac kreatívnych projektov a videí, vďaka ktorým ukážem kajakovanie v skutočne zaujímavých lokalitách, v ktorých tento šport dovtedy nebol videný.“