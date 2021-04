Kde budú hrať Slováci? Covid môže obrať Dublin a Bilbao o EURO

Mníchov, Rím, Bilbao a Dublin majú Európskej futbalovej únii (UEFA) do 19. apríla oznámiť, či a v akej miere povolia divácku účasť na zápasoch EURO 2020.

"Ostatných osem európskych hostiteľských krajín potvrdilo, že divácku návštevu vďaka zmierneniu pandemických opatrení umožnia," informuje agentúra AP.

EURO 2020 by malo odštartovať 11. júna v Ríme, finále sa uskutoční 11. júla na londýnskom štadióne Wembley. Štvorica miest by mohla byť z turnaja vynechaná, pokiaľ by nepovolili divákom vstup na štadióny.

V Dubline má odohrať úvodné dva zápasy v základnej skupine aj slovenská reprezentácia - 14. júna proti Poľsku a 18. júna proti Švédsku. Účinkovanie v E-skupine by mali Slováci uzavrieť 23. júna v Bilbau proti domácemu Španielsku.

Možnosť plného štadióna prisľúbila Budapešť. Aj tu však budú platiť prísne pravidlá. "Fanúšikovia, ktorí nežijú v Maďarsku, musia predložiť dva negatívne testy nie staršie ako päť dní pred príchodom do krajiny. Úrady budú akceptovať aj potvrdenie o prekonaní choroby počas minulých šiestich mesiacov," informuje internetový portál sportschau.de.

V Anglicku bude v stretnutiach skupinovej fázy Wembley naplnené z jednej štvrtiny. Počas šampionátu by sa však mali meniť vládne obmedzenia, takže je možné, že v ďalších stretnutiach bude na štadióne návštevníkov viac.

"Sme radi, že na štadión Johana Cruyffa v Amsterdame bude môcť prísť 12.000 divákov. Sme si však vedomí, že koronavírus je nevyspytateľný a neexistujú žiadne záruky. Predpokladáme však, že sa situácia v júni zlepší natoľko, že na štadióne bude divákov ešte viac," napísal vo vyhlásení Holandský futbalový zväz (KNVB).

V Baku a Petrohrade by sa mali štadióny naplniť z polovice. V glasgowskom Hampden Parku počítajú s 25 a v Kodani s 33 percentami. Rumunské úrady zatiaľ povolili v Bukurešti 20 percent. "Ak to situácia umožní, môžeme to teoreticky zvýšiť na 50 percent," cituje agentúra AFP slová hovorcu rumunského zväzu Razvana Mitroua.