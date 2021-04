Prišiel na svadbu Harryho a Meghan, jednu vec však vedel málokto: Princ Philip skrýval bolestivé tajomstvo!

Po tom, čo celý svet zarmútila smutná správa o úmrtí princa Philip († 99), ľudia spomínajú na jeho statočné skutky. Neskutočné, čo bol schopný vydržať kvôli svadbe Harryho a Meghan.

Ako píše britský denník Metro, v máji v roku 2018 si Harry a Meghan povedali svoje áno. Svadba sa nezaobišla bez pompézneho ceremoniálu, na ktorý prišiel, samozrejme, aj princ Philip. Ten to však rozhodne nemal ľahké. Vojvoda z Edinburghu ešte predtým padol vo vani a zlomil si rebro. Napriek pekelnej agónii prišiel na svadbu svojho vnuka.

Žiaľ, Britániu zasiahla 9. apríla 2021 mimoriadne smutná správa. 99-ročný princ Philip zomrel. Avšak na jeho odhodlanie a statočnosť sa nikdy nezabudne. Nielenže napochodoval na svadbu s neutrálnym výrazom, pričom mal zlomené rebro. Ešte týždne pred ceremoniálom mu operovali bedrový kĺb.

„Vzhľadom na to, že má 96 rokov (v tom čase, pozn. red.) a operácia bola len pred šiestimi týždňami, myslím si, že to ukazuje, aký je to mimoriadny človek,“ uviedol vtedy kráľovský životopisec.

Princ Filip bol dlhé dni v nemocnici kvôli infekcii. V marci bol prepustený domov. Po tom, čo vyšiel rozhovor Harryho a Meghan s Oprah Winfrey, mal byť vojvoda z Edinburghu rozrušený. Napriek tomu kráľovský životopisec tvrdí, že práve tento vnuk patril medzi jeho najobľúbenejších.