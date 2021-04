Primár covidového oddelenia hystériu nechápe: Nepríjemná pravda o ivermektíne! Slováci, čítajte

Primár Jakub Hložník vedie štrnásť rokov oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici na Antolskej ulici v Petržalke.

Denne sa stretáva s tými najťažšími prípadmi, na jeho oddelení sa slovo smrť skloňuje v každom páde. Po prepuknutí pandémie koronavírusu je situácia ešte náročnejšia. Našťastie, stále je viac takých pacientov, ktorí sa po náročnej liečbe vrátia späť do života.

Aké boli veľkonočné sviatky na vašom oddelení? Koľko pacientov máte aktuálne a v akom stave?

V podstate pracovné ako každé iné sviatky. My zabezpečujeme nepretržitú, 24-hodinovú prevádzku. Čo sa týka počtu pacientov, boli sme prakticky plne obsadení, čo je pravidlom od jesene, keď prišla druhá vlna covidu.



Mnohí ľudia si už pri malom zvýšení teploty nasadia lieky na zníženie horúčky. Je to v poriadku?

Telesnú teplota pod 38 stupňov nejako špecificky liečiť netreba, je to prirodzená obranná reakcia organizmu. V podstate organizmus mobilizuje svoje obranné sily a bojuje proti pôvodcovi ochorenia a antipyretiká vám takúto „subfebrilnú“ teplotu obyčajne aj tak neznížia. Vyššiu teplotu, ktorá prináša už zdravotné riziká, je potrebné znižovať, či už fyzikálne, alebo liekom.

Kedy je dobré nečakať a volať si záchranku?

Ak ide o covid, tak určite vždy, keď má človek pocit, že sa mu zhoršuje dýchanie v zmysle dušnosti. Tam je riziko, že ochorenie začína progredovať do respiračného zlyhania. Alebo ak pretrvávajú dlho vysoké teploty.



Teraz sú veľmi in oxymetre na meranie saturácie kyslíku v krvi. Mal by byť podľa vás oxymeter súčasťou lekárničky v každej domácnosti?

Neviem, či sú bežní ľudia schopní správne interpretovať hodnoty, ktoré tam vidia. Ja by som sa skôr ako laik orientoval podľa subjektívneho stavu. Stáva sa, že pacient si namerá nižšiu saturáciu krvi kyslíkom v dôsledku zlej manipulácie s pristrojom a hneď spanikári. Ja napríkad vidím aj bez oxymetru, či sa má pacient zle. Naše oxymetre sú nielen drahšie, ale aj presnejšie a sú sučasťou zložitých monitorov. Takže neviem, či to má mať každý doma, možno áno, ale iba na také hrubo orientačné vyšetrenie.



Veľká diskusia sa už dlhší čas vedie okolo lieku ivermektín, ale aj isoprinosin či azitromycin. Najmä prvý spomínaný si ľudia vo veľkom zháňajú rôznymi cestičkami za oveľa vyššiu cenu, akú reálne liek má, keďže ho nevedia zohnať v lekárňach. Aký je váš názor na ivermektín?

Nám sa tu začínajú doslova hromadiť pacienti, čo už doma užívali ivermektín a aj tak skončili v nemocnici a časť z nich skončila aj u nás na áre na umelej ventilácii pľúc. Zoberte si, že cez sviatky sme mali iba na JIS 7 pacientov na umelej ventilácii pľúc, z ktorých štyria brali už doma ivermektín. Ak by bol skutočne taký účinný, ako niektorí tvrdia, nemali by sme pacientov, čo ho doma užívali, a teraz sú s ťažkým priebehom u nás v nemocnici. My sme ho skúšali aj u našich pacientov na začiatku prijatia na naše oddelenie, ale ani u jedného sme nezaznamenali nejaký pozitívny efekt.

A posledné vyhlásenie EMA či WHO a aj samotného výrobcu ivermektínu, či odporúčania renomovaných odborných spoločností túto našu skúsenosť potvrdzujú. Aby sme to správne pochopili - k nám prichádzajú pacienti až v kritickom stave. Ich hlavným problémom je už systémová zápalová odpoveď - takzvaná „cytokinová búrka“, a často sú už aj covid negatívni, Čiže riešime následné komplkácie ako sekundárne infekcie pľúc, zlyhávanie orgánov atď. Tam aj keby ivermectin mal nejaký učinok, na covid-19 by už nemal jednoducho kde účinkovať. Sú oveľa účinnejšie lieky, o ktorých sa však toľko nepíše a nehovorí.