Ako 8-ročná rozbehla veľký biznis: Výtvory mladého dievčaťa nosí aj premiérka Nového Zélandu

Úspešná už odmalička! Twilight Edwards (15) z Nového Zélandu má ruky zo zlata. Ako 8-ročná rozbehla svoj biznis a fantastickú reklamu jej robí aj samotná premiérka Jacinda Ardernová.

Ako píše Mail online, Twilight začala predávať svoje šperky ešte ako malé dievča. Jej prvým úspechom bola školská aukcia, no kto by to bol povedal, že jej zákazničkou raz bude aj premiérka Jacinda Ardernová.

Talent v súčanosti už 15-ročnej Twilight nezostal bez povšimnutia. Jej kolekcia šperkov pod názvom Taonga By Twilight label sa predáva už po celom svete! Tieto klenoty sú mimoriadne žiadané a dievča si zarobí aj 10 000 dolárov mesačne ( 8390,92 eur).

Mama Kara Edwards uviedla, že jej dcéra bola vždy tvorivá a už v skorom veku navštevovala krúžky, kde sa učila narábať so šperkami. Jej náušnice obzvlášť zbožňuje novozélandská premiérka. Nosí ich aj na svoje tlačové konferencie.

Keď sa raz Twilight dozvedela, že dôležitá politička bude v meste, rýchlo zobrala svoje výtvory a utekala za ňou. Dúfala, že si ju premiérka všimne a prijme jej dar. Mama Kara pochybovala, že by sa také niečo podarilo, no motyka vystrelila. Ardernová ich s radosťou prijala a časom jej Twilight darovala aj ďalšie páry. „Bola všade v médiách a mala na sebe náušnice, boli sme takí nadšení a pamätám si, že som to nahrávala telefónom z televízie,“ povedala nadšene Kara.

Výtvory 15-ročnej Twilight obsahujú aj nádych hawajskej kultúry. Dievča dáva do tvorby celú svoju dušu. Napríklad náušnice Kawakawa sú pomenované podľa rodného mesta jej babky. "Tieto náušnice vám prinesú nielen radosť z nosenia, ale budú tiež obsahovať všetky liečivé vlastnosti, ktoré nám Kawakawa žehná," vysvetlila mama. Podľa nej sa kreativita u Twilight rozvinula najmä vďaka prostrediu, v ktorom vyrastala. Ostrov Roberton bol kedysi jej útočiskom. Mohla tam kedykoľvek loviť, slobodne plávať a túlať sa.

Svoje výtvory predáva najmä prostredníctvom facebookovej stránky Taonga by Twilight alebo cez Innovation Store a umeleckú galériu na Novom Zélande.