Dievčatko hodilo odkaz vo fľaši do mora: To, čo nasledovalo, absolútne nečakala!

Bolo to poriadne napínavé! Dievčatko netušilo, čo sa stane s jej odkazom, ktorý hodila do mora.

Školáčka z anglického Long Eatonu zostala neveriacky hľadieť po tom, čo sa jej odkaz vo fľaši našiel na pláži v Nórsku.

Lilly Carter (10) a jej mama Claire boli minulý rok v júli na dovolenke, keď sa rozhodli využiť dve prázdne sklenené fľaše, ktoré im zostali v posledný deň ich pobytu. Lilly navrhla, aby so sestrou napísali správy na kuchynskú utierku, vložili ich do fľaše a hodili do Severného mora z pláže v anglickom Chapel St. Leonards, píše derbytelegraph.co.uk.

Odkaz sa dostal až do Nórska, kde ho 27. marca našla sociálna pracovníčka, ktorá bola s rodinou na výlete. Jej kamarát zalarmoval ľudí na facebooku mesta, odkiaľ Lilly pochádza, a tak sa mu podarilo ju vystopovať. "Ja ani Lilly sme neverili, keď sa fľaša našla. Skutočnosť, že sa nerozbila, je úžasná. Som veľmi vďačná, že človek, ktorý ju našiel, vynaložil všetko úsilie, aby nás kontaktoval," hovorí mama Lilly.

A čo obsahoval tajuplný odkaz? "Drahý, ktokoľvek ste. Prosím, ak toto nájdete, zverejnite to online. Mám 10 rokov a som z Long Eatonu, volám sa Lilly Carter," napísali na kuchynskú utierku.

"Bola som taká nadšená, keď som sa to dozvedela, pretože fľaša sa našla takmer po roku. Bola som v šoku," dodáva šťastné dievča, ktoré na tento príbeh nikdy nezabudne.