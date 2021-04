Kto je tu premiér?! Matovič letom do Ruska poprel všetky autority, vážne varovanie pre Hegera

Zamieril do Moskvy! Svoju prvú zahraničnú návštevu absolvoval nový minister financií Igor Matovič v Moskve.

Vynárajú sa však otázky, prečo šéf financií išiel rokovať o Sputniku, keď vakcíny sú plne v kompetencii ministra zdravotníctva, a prečo o tom neinformoval svojich kolegov v stredu na vláde. Kto tu vlastne šéfuje slovenskému vládnemu kabinetu? Bude Matovič ministrom pre všetko, na čo si zmyslí?!

Ani plán obnovy, ani strategické investície. Prvú vec, ktorú minister financií riešil na svojej zahraničnej ceste, bola vakcína Sputnik V. Hoci je zrejmé, že táto oblasť nespadá do jeho pôsobnosti, namieril si to priamo do Moskvy bez toho, že by to oznámil svojim kolegom. „Táto cesta nebola schválená vládou,“ uviedol na tlačovke Ivan Korčok.

Podľa premiéra Eduarda Hegera to vraj bolo z dôvodu, že o jeho lete sa rozhodlo až po skončení vlády a cesta bude schválená na najbližšom rokovaní. Verejnosť sa o tomto Matovičovom výlete dozvedela, ako inak, zo sociálnej siete. „V Moskve sa stretnem s Kirillom Dmitrievom, pod ktorého priamo spadá výrobca vakcíny Sputnik V Gamaleya a s ktorým som celý kontrakt na 2 milióny vakcín dohodol,“ napísal.

Z Moskvy do Budapešti

Nový minister financií Matovič by mal dnes navštíviť aj Budapešť. Predpokladá sa, že témou rozhovoru budú opäť vakcíny. Jeho cestu potvrdil minister zahraničia Ivan Korčok, ktorý však oficiálne o bodoch rokovaní informovaný nebol a správu dostal len od nášho veľvyslanca v Budapešti.

Na rozdiel od robenia tajností pri prvom dovezení Sputnika, šéf našej diplomacie dostal tentoraz echo o lete do Moskvy o niečo skôr. Nevolal mu však Matovič, ale ako prvý náš veľvyslanec v Rusku a až následne nový premiér Eduard Heger. „Vážim si to však ako dobrý začiatok aj s novým predsedom vlády,“ uviedol. Hoci sa očakávali na politickej scéne búrlivé reakcie, nestalo sa tak. Matovičov večný rival Sulík sa vyjadril diplomaticky a v podobnom duchu reagovala aj šéfka hnutia Za ľudí Veronika Remišová.

Kto tu vládne?

Na prvý pohľad je zrejmé, že Matovič drží popruhy moci stále pevne v rukách. Nový premiér Eduard Heger na tlačovke vysvetľoval aj to, prečo neletel s ním. „Je to technické rokovanie, nie je nahraditeľný v tomto momente nikým iným, preto som akceptoval, že letí do Moskvy. Je potrebné, aby sme otázku Sputnika vyriešili, preto v tom nevidím problém,“ povedal s tým, že o výsledku rokovaní bude informovať Igor Matovič.

„Hlavným dôvodom je, že on to vyjednal a cíti sa za to zodpovedný,“ doplnil vysvetlenie aj minister životného prostredia za OĽaNO Ján Budaj. Prečo nerieši Sputnik minister zdravotníctva a či mu neprekáža Matovičove zasahovanie do jeho komeptencií, sme sa snažili dozvedieť aj od Vladimíra Lengvarského.