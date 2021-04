Bývalý pretekár belgickej stajne Peter Velits vysvetľuje: Čo by Sagana čakalo v Quick-Stepe?

Prestúpi Peter Sagan (31) z BORA-hansgrohe po veľavravných vyjadreniach šéfa tímu Ralpha Denka? Najčastejšie sa v tejto súvislosti skloňuje belgická ekipa Deceuninck – Quick-Step, v ktorej pôsobil dve sezóny aj slovenský pretekár Peter Velits (36).

Už vtedy bol pod taktovkou cyklistickej legendy Patricka Lefevera (66), ktorého označil za tvrdého, ale férového manažéra. Velits pre Nový Čas opísal, čo by mohlo Sagana čakať v novom domove po prípadnom prestupe.

? Šéf Bory púšťa už dlhšie mediálne udičky v zmysle, že Sagan je za zenitom.

- Ide hlavne o to, ako Peter tieto slová zoberie a ako to vníma. Nemyslím si, že si to berie nejako príliš k srdcu. Povedal by som, že už bol aj v horších situáciách, napríklad keď nad ním stál Tiňkov. Ten do neho išiel počas Tour de France každý jeden deň, to určite nebolo príjemné.

? Zachytili ste správy o jeho prípadnom prestupe do tímu Quick-Step?

- V cyklistickom svete sú prestupy úplne normálnou záležitosťou. Quick-Step je fantastický tím, určite by na tom Peter netratil, resp. nešiel by do horšieho.

? V Quick-Stepe ste boli v sezónach 2012 a 2013. Čo by Petra v tomto tíme čakalo?

- Odvtedy sa tam veľa zmenilo... Ale šéfom je stále Patrick Lefevere. Bol to jeden správny a korektný človek. Skvelý manažér. Aj keď bol veľmi tvrdý, pretože od tímu neustále očakáva špičkové výsledky. Vďaka tomu je ten tím dnes na takej vysokej úrovni.

? Peter je zvyknutý na pozíciu hviezdy v tíme. Platilo by to pre neho v Quick-Stepe?

- Peter je hviezda stále aj teraz v Bore. Určite nie je v pozícii, že by sa na neho zabudlo. Meno Sagan je pojem, stále prináša obrovský záujem fanúšikov a médií. Tento status by si preniesol aj do nového tímu. Len by mal na sebe iný dres. Každý tím kladie dôraz na mladých pretekárov, lebo si chce vychovať vlastné hviezdy. Práve v posledných dvoch rokoch sa zrodili extrémne talenty.

? Myslíte si, že ho ešte uvidíme v špičkovej top forme, na akú sme u neho zvyknutí?

- Ak bude chcieť a bude mať motiváciu, tak to nebude problém. Musí však sám chcieť, byť motivovaný a bojovať. Nemyslím si, že je teraz dôležité, aký dres oblieka, ale to, či sám má tú vnútornú motiváciu.

Päť potenciálnych záujemcov

Podľa expertov Eurosportu by sa o Sagana mohlo zaujímať päť tímov, ktoré majú ambície a dostatočné prostriedky na jeho plat.

Ineos Grenadiers

Tím britského miliardára Jima Ratcliffa.

Deceuninck– Quick-Step

Šéf tímu Patrick Lefevere nateraz fámy o záujme Sagana poprel, ale úplne nevylúčil.

UAE Emirates

Petrodolármi nadupaný tím by si mohol okrem Kristoffa a Trentina dovoliť aj Sagana.

Trek-Segafredo

Problémom sa javí, že stajňa jazdí na bicykloch Trek, kým Sagan sa upísal značke Specialized.

BORA-hansgrohe

Sú kritické poznámky Ralpha Denka taktikou, ako si Sagana udržať – ale za menej peňazí?