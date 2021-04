Gabriella sa dozvedela, že je tehotná, o pár týždňov dostala fotku z ultrazvuku: Zistenie, ktoré jej vyrazilo dych!

Tehotenstvo, k akému nedochádza často. Mamička zostala poriadne prekvapená.

Keď sa Britka Gabriella Christmas (30) dozvedela, že je tehotná, bola šťastím bez seba. O niekoľko týždňov bola radosť doslova dvojnásobná. Lekári pacientke totiž oznámili správu, ktorá jej vyrazila dych. Gynekológ jej vytvoril fotku z ultrazvuku a všimol si podstatný detail. Na snímke sa objavil tmavý tieň, lekár Gabrielle vysvetlil, že práve tá machuľa je jej druhé dieťatko, informuje britský denník the Sun.

Užasnutej budúcej mamičke vysvetlili, že ide o veľmi zriedkavý prípad takzvanej superfetácie, čo je oplodnenie druhého vajíčka, keď v maternici je už prítomný plod. Gabriella tak zistila, že čaká dvojičky len s určitým odstupom, pretože malý Ezra sa začal vyvíjať o tri týždne neskôr ako jeho starší brat Eduardo.

Chlapci prišli na svet spoločne v ten istý deň cisárskym rezom. "Sú to dvojičky narodené v rovnaký deň, no boli to v podstate dve rozdielne tehotenstvá v rovnaký čas. Teším sa, že sú obaja v poriadku, pretože sme sa báli komplikácií u Ezru, keďže sa narodil predčasne," vysvetlila šťastná dvojnásobná mamička. Jej synovia majú teraz už dva roky a sú to zdraví chlapci plní života.