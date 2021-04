Legendárny tajch Klinger opäť ožíva: Namiesto baníckeho domu historické apartmány

Návrat do minulosti! Na obľúbenej vodnej nádrži Klinger nad Banskou Štiavnicou pribudlo vlani plávajúce mólo, pričom takýto „bazén z dreva“ bol súčasťou tohto tajchu ešte v polovici 19. storočia.

Pred desiatkami rokov stál na brehu nad vodnou hladinou banícky dom s bohatou históriou do tvaru L, kde bola dokonca určitý čas aj malá krčmička. Stavba, v ktorej žili aj banícke rodiny, sa však postupne rozpadla. Vďaka novému projektu na jeho mieste vyrastie apartmánový dom, ktorý bude kópiou toho starého a oživí spomienky na dávnu minulosť.

Ak všetko pôjde podľa plánu, tak s výstavbou apartmánového domu by chceli začať tento rok na jeseň a hotový by mal byť do 2 rokov. „Projekt Handel vznikol s cieľom oživiť ducha už neexistujúceho historického baníckeho domu v Banskej Štiavnici pochádzajúceho z 18. storočia.

Projekt reflektuje požiadavky pamiatkového úradu a jeho súčasťou je zachovanie pôvodného vzhľadu historickej budovy. Všetko bude v pôvodnom pôdoryse a veľkosti. Samozrejme, súčasťou bude aj nová výsadba drevín a okrasných kríkov,“ uviedol majiteľ Erich Rideg s tým, že projekt pozostáva z hlavnej budovy a bočného krídla, kde je spolu naplánovaná výstavba 11 apartmánov na prechodné ubytovanie.

„V minulosti to bola banícka administratívna budova. Neskôr tu dokonca bývalo aj niekoľko rodín. Teraz je to tu zarastené náletovými drevinami a zanedbané. Vtedy bol nádherný výhľad na tajch, pred domom hrali futbal a za domom boli záhradky. Keď postavili sídlisko, ľudia odchádzali. Pomaly to tu začalo chátrať, rozkradli to a budova sa úplne rozpadla,“ povedal Banskoštiavničan z jedného zo susedných domov.