Jágrova láska Dominika prehovorila: Aha, z čoho má najväčší strach!

Kým jemu bujná štica i divoký plnofúz už roky hrajú všetkými farbami, ona má vlasy ako zo škatuľky.

Lenže modelka Dominika Branišová (26), láska hokejovej legendy Jaromíra Jágra (49), sa bojí, že jej čo nevidieť naskočia šediny!

Nikdy vraj nebola náruživou fanúšičkou, hokej sledovala ako celý národ "povinne" len počas olympiád či majstrovstiev sveta.

"No a teraz to prežívam, ako keby som ho sama hrala. Očakávam pár šedivých vlasov, než táto sezóna skončí," prezradila Domča so smiechom na sociálnej sieti.

Tak veľmi dýcha so svojim Jardom! Jeho kladnianski Rytieri sa chcú cez prvoligové play off predrať späť medzi tuzemskú hokejovú smotánku a Jágrova partnerka im vo VIP zóne nervózne drží palce. "Verím, že budúci rok bude extraliga!" Priala si.