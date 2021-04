Z nenávideného spoluhráča je hrdina: Brazílčan Vinicius odpálil Liverpool

Odohral životný zápas! Brazílsky futbalista Vinicius Junior (20) sa pod víťazstvo Realu Madrid v prvom štvrťfinále Ligy majstrov nad FC Liverpool (3:1) podpísal dvoma gólmi.

Ešte nedávno mu nevedeli spoluhráči prísť na meno, dnes je hrdinom mužstva.

„Nedávaj mu to. Hrá proti nám,“ tak zneli slová Karima Benzemu svojmu krajanovi Ferlanovi Mendymu v tuneli počas prestávky zápasu Realu proti Borussii Mönchengladbach ešte v skupinovej fáze. Smerovali na adresu Viniciusa, ktorý čelil kritike za zlú realizáciu a rozhodovanie sa pred súperovou bránkou. Brazílčan to pri odchode do kabíny náhodou počul a zrejme si vstúpil do svedomia.

Do zápasu proti Liverpoolu vbehol ako raketa. Po nádhernom pase Kroosa si loptu spracoval prsiami a chladnokrvne prekonal Alissona. Zranený kapitán „bieleho baletu“ Sergio Ramos kričal z tribúny: „Malý, ty si ich zjedol.“

Medzi najtvrdších kritikov Juhoameričana patrí legendárny útočník Realu Jorge Valdano. Verejne vyhlasoval, že kráľovský klub by mal namiesto neho kúpiť Kyliana Mbappeho. Vinicius si na to asi spomenul po svojom druhom góle, keď dlho bozkával a ukazoval na logo Realu. Chcel tým dať najavo, že v Madride mieni ostať ešte dlho.

„Je pekné vyhrať po najlepšom výkone sezóny. Všetci hovoria, že sa zlepšujem. Dodáva mi to potrebnú silu na strieľanie dôležitých gólov. Tvrdo na sebe pracujem. Vždy bolo mojím snom hrať za Real Madrid,“ vyhlásil Vinicius, ktorý vystrieľal Realu nádejný dvojgólový náskok pred odvetou na Anfield Road.