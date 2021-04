Miro Jaroš: Ukážme deťom, ako je u nás na Slovensku krásne

Nové pokračovanie zábavno-edukačného online seriálu nielen o kráse našich regiónov, tradíciách či naopak netradičných povolaniach s Mirom Jarošom štartuje už túto nedeľu.

Časy sú naozaj zložité. Ani obľúbení detskí interpreti, ktorým chýbajú eventy a zábava „naživo“ rovnako ako samotným deťom, už nevedia dlhšie obsedieť len tak doma. Výnimkou nie je ani Miro Jaroš, ktorý si nedávno spoločne s ďalšími kamarátmi obul túlavé topánky a vybral sa spoznávať krásy slovenských krajov, aby o nich deťom mohol porozprávať v. Spoločne preskúmajú zaujímavé zákutia našej čarovnej domoviny, ale aj tajomné hrady, zvyky a tradície, či naopak, netradičné povolania. Keď sa inak nedá, zatiaľ aspoň online.

Možno prídu aj strašidlá!

Aby ukázal všetkým deťom, ako je tu u nás na Slovensku krásne, z hlavného mesta si to Miro namieri až do Žilinského kraja, presnejšie do svojej rodnej obce Tepličky nad Váhom. V druhom pokračovaní nového online seriálu „Na vandrovke po Slovensku“ už túto nedeľu, 18. apríla deti zavedie na tajomný hrad Strečno, zoznámi ich s netradičnými i tradičnými remeslami, či legendárnou postavou Žofiou Bosniakovou. A možno prídu aj strašidlá!

Nielen Miro, ale aj nové seriálové programy

Nový online seriál „Na Vandrovke po Slovensku“, ktorý si na online TURBO TV (www.detskyfest.sk) môžete zapnúť každú nedeľu, si okrem obľúbených interpretov a potuliek po Slovensku pre deti pripravil aj ďalšie prekvapenia a zábavno-edukačné programy. Deti sa dozvedia napríklad aj to, ako bezpečne surfovať na internete, či ako si vycvičiť psíka s Jurajom Bačom a jeho Robinom. Zacvičia si veselú jogu, spoločne so Spievankovom sa hravou formou naučia „spíkovať“ a v novej relácii „Od puku do popuku“ ich hokejovú abecedu dokonca naučí aj majster sveta Richard Lintner!

Niečo sa pečie aj s Juniorom Novinkou bude aj doslova „chutná" relácia o varení „MAJSTER ŠÉFINKO Kuniboo", kde svoje kuchárske umenie predstavia šikovné mladé talenty. Pomocnú varešku im podá nielen Miro Jaroš s mamičkou, ale aj sympatická moderátorka Veronika Hatala, či Milan „Junior" Zimnýkoval z Funradia.

