Komička Simona First bude na festivale Pohoda. Čo tam bude robiť?

Známa stand-up komička Simona First bude opäť na festivale Pohoda. V Bezdymovej zóne s vyhliadkovou terasou, spoločne s ďalšími stand-upistami a hudobníkmi, sa môžu dospelí návštevníci festivalu tešiť na množstvo vychytávok a noviniek. Čo bude robiť v Bezdymovej zóne Simona nám sama prezradila v rozhovore.

Aj tento rok budeš opäť na festivale Pohoda vystupovať. Kde ťa nájdeme? Môžeme sa od teba tešiť na nejaké „špecialitky“, chuťovky, novinky počas festivalu?

Presne tak! Veľmi sa teším, že aj tento rok budem v IQOS Bezdymovej zóne. Ľudia sa môžu tešiť na môj stand-up, takže sa ich k výborným drinkom a atmosfére pokúsim trošku rozosmiať. Prinesiem aj nejaké nové fresh vtipy v kombinácii s obľúbenou klasikou.

Festival Pohoda je charakteristický svojou pohodovou atmosférou. Čo ale teba dostáva do pohody a udržiava v nej?

Veľmi ma vie upokojiť čas s rodinou alebo s dobrou knihou. Vtedy máte pocit, že sa svet spomalil špeciálne kvôli vám.

Nosným motívom IQOS Bezdymovej zóny na Pohode je Tisíc emócií Jeden IQOS. Čo Ty a emócie? Akú úlohu zohrávajú v Tvojom živote? A ktorá jedna je pre teba kľúčová?

V oblasti emócií je pre mňa dôležité hlavne ich bezpečne striedať. Za hodinu môjho vystúpenia prejdem mnohými štádiami rôznych emócií a v živote je to to isté, len trochu pomalšie. Jednou z mojich obľúbených emócií je akási nostalgia či spomínanie.

Máš nejaké špeciálne rituály a zaužívanú rutinu pred vystúpením alebo moderovaním? Respektíve pri tvorbe nového stand-upu?

Je to veľmi zaujímavé, ale dá sa to pozorovať na mnohých komikoch, a to fakt, že pri opakovaní materiálu sa prechádzame. Mne tak ide najlepšie aj písanie nových vtipov. Potrebujeme byť v nejakom pohybe. Posledné výskumy mozgu nakoniec aj ukazujú, že vtedy oveľa lepšie funguje centrum pamäte a kreativity.

Aj tento rok budeš moderovať talkshow s Hugom Repáňom, mladým inovátorom z Ecobuttu, dnes už firmy Reneso. Zdá sa ale, že ste boli intenzívne v kontakte celý rok. Ako by si ho predstavila návštevníkom festivalu po roku a prečo by si mali dobehnúť pozrieť vašu talkshow?

Hugo je úkaz. Pre mňa je jedinečným zosobnením toho, že keď sa chce, tak sa dá. Mladý, dynamický chalan, ktorý prišiel so skvelým nápadom recyklovať cigaretové ohorky a tabakové náplne a nezľakol sa byrokracie. Vďaka pomoci mecenášov a zodpovedných firiem dnes môžeme byť ako Slovensko prví na svete, čo máme asfaltovú cestu v Žiari nad Hronom s prímesou Hugovho granulátu. Určite by ľudia mali prísť a dozvedieť sa viac.

Hugo, so svojou firmou Reneso, ktorá recykluje tabakový odpad, vyhlásil tento rok za rok asfaltu a renesancie v recyklácii. Aký prívlastok by si dala ty roku 2024 a v čom by si napríklad tiež rada zaviedla renesanciu?

S Hugom v tomto rada budem súhlasiť. Hoci nemám hlboký vzťah k asflatu, ale rada chodím po nových cestách, takže pokojne ostanem pri tejto recyklačnej renesancii.

Čo nesmie chýbať v tvojej výbave na festivaly?

V mojej výbave určite nemôže chýbať veľká fľaša vody. Na hydratáciu netreba zabúdať. To si ale do IQOS Bezdymovej zóny nosiť nemusia, tam nájdu skvelé drinky. Keď tak nad tým rozmýšľam, tam sa nájde všetko, takže stačí doniesť seba a ochotu baviť sa.

Aké máš tohtoročné letné plány – pracovné, a prípadne aj súkromné?

Moje plány sú úzko späté s IQOS bezdymovými zónami na viacerých festivaloch po Slovensku a Českej republike. Okrem toho sa chystám venovať čas aj nejakej dovolenke s rodinou a nájsť si čas aj na bezcieľne ničnerobenie. :)

Poznámka:

Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.