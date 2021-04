Blýska sa nám na lepšie časy? Uvoľňovanie opatrení je na dosah, padol konkrétny dátum

Opatrenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu by sa mohli od 19. apríla uvoľniť.

Dôvodom je zlepšujúca sa pandemická situácia, a to konkrétne zníženie počtu hospitalizovaných v nemocniciach pod hranicu 3 000 pacientov a tiež nižšie reprodukčné číslo.

Krajina by tak od tohto dátumu mohla prejsť do bordovej fázy. V stredu to za prítomnosti ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) oznámil pred rokovaním vlády šéf Inštitútu zdravotníckych analýz Matej Mišík. Situácia sa zlepšuje, no stále „nemáme vyhrané“, uviedol Lengvarský.

Minister zdravotníctva poukázal na to, že počet hospitalizovaných sa výrazne nemení. Ako doplnil šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík, v okolitých krajinách nastal po prudkom náraste pokles v počte prípadov. Počet hospitalizácií a úmrtí obzvlášť v Poľsku, Maďarsku a na Ukrajine však výrazne rastie. Upozornil, že ventilovaní pacienti sú naďalej najkritickejšou časťou v zdravotnom systéme. „Aktuálne je tam 80 % obsadenosť. Naďalej je systém nesmierne vyťažený a nemá veľmi priestor poňať potenciálnych ďalších pacientov, či COVID pozitívnych lebo iných,“ povedal.

