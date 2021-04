Fotka dievčiny z bratislavského Sandbergu rozpútala búrlivú diskusiu: Čo hrozí za odtrhnutie vzácneho kosatca?

Ignorancia či nevedomosť? Fotografia z bratislavského Sandbergu z nedele rozpútala na sociálnych sieťach búrlivú diskusiu. Záber zachytáva dievča, ktoré stojí za tabuľou so zákazmi a s mobilom v ruke si fotí odtrhnutý kosatec nízky.

Problémom je to, že sa nachádza na území národnej prírodnej rezervácie, kde platí zákaz zberu rastlín a zákaz pohybu mimo vyznačených turistických chodníkov. Sandberg, nachádzajúci sa v mestskej časti Devínska Nová Ves, je domovom vzácnej fauny aj flóry, medzi ktorú patrí napríklad aj kosatec nízky. Ten patrí u nás medzi zraniteľné druhy, no na Sandbergu sa mu darí. To však pravdepodobne nevedela dievčina, ktorá sa svojím nerozvážnym správaním stala terčom útokov v diskusiách na sociál nej sieti. Jedna z návštevníčok oblasti ju odfotila, ako stojí za tabuľou so zákazmi a upozornením na 4. stupeň ochrany a fotí si odtrhnutý kosatec.

„Dotyčná osoba sa dopustila porušenia zákazov zo zákona o ochrane prírody. Jednak ide o zákaz pohybu mimo vyznačených turistických chodníkov v štvrtom stupni ochrany a jednak zákaz zberu rastlín. Uvedený rastlinný druh - kosatec nízky patrí medzi chránené druhy národného významu, čím došlo k porušeniu ustanovení o druhovej ochrane.informuje riaditeľ Správy CHKO Malé Karpaty Peter Puchala.

V diskusiách sa stretávajú rôzne názory. Väčšina ľudí nevhodným spôsobom útočí na dievča na fotke, no niektorých pohoršuje to, že sa takáto fotografia vôbec dostala na internet. Vhodnejšie by podľa nich bolo skôr takýchto ľudí upozorniť na ich správanie. K tomu sa pre bratislavskenoviny.sk vyjadrila aj autorka snímky. Tvrdila, že dievčinu najprv upozornila s tým, že za plotom nemá čo robiť. Dodáva, že dievča neskôr zašlo ešte ďalej, než ako vidno na foto, ale jej odvetilo, že je jej vec, čo robí, a až potom sa ju rozhodla odfotiť. Do diskusie sa však podľa portálu zapojila aj mama dievčaťa: „Veľakrát sa tam hrávala ako dieťa, keď tam ešte nebol ten plôtik a kosatec, pokiaľ viem, nie je chránená kvetina."

Kosatec nízky (Iris pumila) Otvoriť galériu Sýto sfarbený kosatec je zákonom chránený. Zdroj: istock

- Zákonom chránený 10 - 15 cm vysoký fialový kvietok

- Rastie po celom území SR, ale uprednostňuje slnečné skalnaté i trávne

stráne či vápence

- Jeho spoločenská hodnota je približne 37 €

- Pokiaľ má dostatočne slnečné prostredie, začína kvitnúť v marci