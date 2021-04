Bratislava lanári nových mestských policajtov na benefity: Zverejnili mzdu a viaceré výhody

Je ich málo! V bratislavských uliciach je už niekoľko rokov nedostatočný počet mestských policajtov. Tí majú zabezpečovať najmä verejný poriadok, ochranu životného prostredia a majetku mesta či obyvateľov.

Kompetentní sa preto snažia pritiahnuť záujemcov silnejšou kampaňou či benefitmi. Koľko „mestskáčov“ ešte treba a aké výhody ich čakajú?

Hlavné mesto zápasí s nedostatkom mužov zákona už dlhší čas. Koncom minulého roka bolo v radoch polície 299 príslušníkov, pričom podľa náčelníka Miroslava Antala je ideálny počet 550 a viac. Preto sa v poslednom období rozhodli nalákať nových záujemcov masívnejšou kampaňou Buď policajt. Novým strážcom poriadku ponúkajú mzdu od 900 eur mesačne a poteší aj náborový príspevok vo výške 2-tisíc eur, ktorý bude vyplácaný priebežne. Ďalšími benefitmi sú cestovný lístok na MHD zadarmo, príspevok na bývanie až do 100 eur mesačne či predĺžená dovolenka až o 7 kalendárnych dní.

„Od vzniku mestskej polície sa rozsah úloh niekoľkonásobne zvýšil, pribudli nové špecializované činnosti, zvýšili sa kvalitatívne požiadavky na všetkých zamestnancov mestskej polície, používajú sa nové technológie či softvérové vybavenie. Zvýšenie počtu príslušníkov v priamom výkone služby by garantovalo pravidelnú prítomnosť príslušníkov vo všetkých mestských častiach,“ píše sa v správe o plnení úloh mestskej polície za minulý rok.

S vyšším počtom zamestnancov by sa mestská polícia mohla viac venovať preventívnym činnostiam a vo väčšom rozsahu by mohla plniť aj úlohy pri ochrane majetku mesta. A čo všetko čaká na uchádzačov? Po osobnom pohovore absolvuje kandidát písomné preskúšanie zo slovenského jazyka formou testu a diktátu. Následne preverenie fyzickej zdatnosti a psychodiagnostické vyšetrenie. V prípade, že nespĺňa požadovanú odbornú spôsobilosť, bude vyslaný na trojmesačnú odbornú prípravu do Nitry. Po úspešnom zložení záverečnej skúšky je zaradený do konkrétneho útvaru.