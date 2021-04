Slovákov zaskočil aprílový sneh a mráz, meteorologička má však dobré správy: Pripravte sa na výrazné oteplenie!

Apríl nezostal svojej povesti nič dlžný! Utorková prudká zmena počasia na viacerých cestách Slovenska riadne zaskočila.

A to nielen cestárov, ktorí museli vytiahnuť pluhy, ale aj záhradkárov, botanikov či ovocinárov. Tí sa už teraz obávajú, aká bude tohtoročná úroda a o koľko si za ňu budeme musieť priplatiť. V Tatrách sa dokonca teploty v priebehu pár dní zmenili až o 30 stupňov!

Košice

Obavy záhradkárky, radosť detí

Výdatné sneženie prišlo už po oficiálnom ukončení zimnej sezóny, čo vyhnalo cestárov v metropole východu opäť na cesty s ťažkými mechanizmami. „Na cestách sme od pondelka večera, mne sa služba začala v utorok o 6. hodine ráno. Roboty je veľa, napríklad táto cesta z Košíc smerom na Kavečany bola ráno úplne zasnežená 10 centimetrami snehu, ktoré bolo nutné pluhovať. Sneženie hlásia aj na stredu, takže zostávame naďalej v pohotovosti,“ zhodnotil vodič Marek (41).

Ako doplnila hovorkyňa spoločnosti KOSIT Slavomíra Brzová, napriek oficiálne ukončenému obdobiu výkonu zimnej údržby naďalej prebieha neustály monitoring vývoja počasia a utorkové sneženie bolo očakávané. Biela prikrývka narobila starosti aj záhradkárom. Zuzane (69) náladové počasie skrížilo plány. „Pestujem si tu mrkvu, petržlen, kaleráby, zeler aj paradajky. Vlani o takom čase som už mala všetko porýľované. Netuším, kedy sa k tomu tento rok dostanem, musím počkať, kým zmizne sneh a trochu sa oteplí,“ dodala.

Našli sa však aj takí, ktorí sa nečakanému prekvapeniu náramne potešili. Mama Marta (31) sa so synčekmi Števkom (3) a 5-mesačným Dominikom vyšla v utorok ráno poriadne vyšantiť. Malý Števko si so sebou zobral aj sánky. „Keď Števko vidí sneh, vždy si ho spája s Mikulášom, takže si už vypýtal aj čokoládky. Neviem, či pomaly nebude čakať darčeky pod vianočný stromček,“ povedala so smiechom. Zvláštny pohľad sa naskytol aj botanikom v košickej Botanickej záhrade Univerzity Pavla J. Šafárika. Mnoho rozkvitnutých kvetov ako tulipány či hyacinty ostali v utorok ráno pod hustou snehovou prikrývkou.

Dvory nad Žitavou/Dulovce/Dunajská Lužná

Marhule v ohrození

Mrazivé počasie momentálne trápi najviac ovocinárov. Už minulý rok im dalo zabrať a cena marhúľ sa napríklad vyšplhala poriadne nahor. Teraz ich čaká ešte pár ľadových nocí. „Kúrili sme už v marhuľových sadoch jednu noc z nedele na pondelok. Nejaké poškodenie už je, ale zatiaľ to nie je nič tragické. Len máme ešte dve, možno tri ľadové noci, marhule budú rizikové, pri ostatných ovocných druhoch by to nemalo byť zatiaľ nejaké problémové,“ hovorí Marián Varga, prezident ovocinárskej únie. Vysvetľuje, že ak marhule pomrznú, určite budú ceny trochu vyššie.

„Minulý rok sme dali do protimrazových opatrení v rámci Slovenska takmer 1 900 000 eur. Zachránili nás však jablká, ale tam, kde majú len marhule, tak zaplakali veľmi, že ešte jeden rok a aj môžu marhuľové ovocinárstvo zabaliť,“ krúti hlavou Varga. Majiteľ marhuľového sadu Panonia fruit v Dulovciach (okr. Komárno) však nechce robiť ešte predčasné závery. „Máme nachystané sviečky, bojím sa, že to však nebude účinné, to prúdenie arktického vzduchu je ako minulý rok a to tu nebývalo,“ vysvetľuje Dušan Szabó.

V pohotovosti sú aj v Emilových Sadoch v Dvoroch nad Žitavou (okr. Nové Zámky). „Už sme jednu noc na pondelok pálili pri broskyniach sviece, teraz sme nachystaní aj s protimrazovou závlahou na jablkách,“ ukazuje Milan Broškovič. Úrodu zachraňujú aj v Dunajskej Lužnej (okr. Senec). „Mrazivé noci nás už prinútili zachraňovať čerešne, teraz sú ohrozené aj marhule, ale i skoršie odrody jabĺk a hrušiek. Doobjednávali sme materiál, sviece, pripravenú máme protimrazovú závlahu a staviame protimrazové mlyny,“ hovorí Peter Turlík z Boni Fructi Dunajská Lužná.