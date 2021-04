Modelka Silvia Kucherenko (38) sa usadila do kaderníckeho kresla u svojho kamaráta Paviela Bendlera, ktorý sa postaral o jej háro. Popri natieraní farby na vlasy však toho stihla blondínka so svojím kamarátom predebatovať neúrekom. Nielenže prezradí, ako sa dostala k svojmu plastikovému nošteku, dokonca spoločne nastolia nové trendy, čo sa týka krásy žien. Niečo však na tom pravdy rozhodne bude, lebo aj samotná Silvia podľahla novému trendu prirodzenosti a čoraz viac stavia na svoju pôvodnú krásu. Pre ženy má však s Pavielom jasný odkaz a rady, ktoré rozhodne stoja za zváženie. Ak chcete vedieť, čo bude in a na čo budú muži letieť, sledujte.