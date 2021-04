Hrivík po životnej sezóne vo Švédsku: Som zvedavý, aké ponuky dostanem!

Fantázia! Reprezentant Marek Hrivík (29) urobil skvelé meno slovenskému hokeju. Útočník Leksandu sa stal totiž najproduktívnejším hráčom švédskej ligy po základnej časti, keď nazbieral skvelých 51 bodov (14 gólova 37 asistencií). Denníku Nový Čas v rozhovore prezradil, že v silách jeho tímu je vyhrať aj majstrovský titul!

Je to naozaj skvelý pocit. Beriem to aj za veľké zadosťučinenie, pretože

za týmto úspechom bolo veľa driny v posledných rokoch. Musím sa poďakovať aj celému mužstvu, ktoré má za sebou skvelú základnú časť, bez pomoci spoluhráčov by som to určite nedosiahol.

Je to doposiaľ vaša najlepšia seniorská sezóna?

Určite áno. A hlavne som šťastný za to, že sa mi konečne vyhýbali zranenia. Okrem výpadku pre koronavírus som nemal nič vážnejšie.

Skvelých 51 bodov ste dosiahli v 44 dueloch, takže máte vyše bodu priemer na zápas…

- Pred sezónou som si dal osobný cieľ, že by som rád dosiahol bod na zápas a som rád, že som to naplnil. A teší ma najmä to, že som spokojný

s hrou, ktorú som predvádzal.

Leksand v minulých rokoch bojoval o záchranu, pôsobil dokonca aj v nižšej lige a teraz je doslova štukou súťaže. Čomu to pripisujete?

Úvod ročníka sme nemali ideálny, ale potom sme sa celý tím zladili, našli sme správnu chémiu a vyhrávali sme jeden zápas za druhým. Sme

dobrá partia a všetci ťaháme spolu, čo je veľmi dôležité. Je to pekné, že sme skončili na 3. mieste po základnej časti, ale teraz sa začína ply

Môže Leksand pomýšľať aj na titul?

Určite! Nemám najmenšie pochybnosti o tom, aby sme ligu vyhrali. V základnej časti sme dokázali, že vieme zdolať každého, tak teraz bude záležať iba na nás, aby sme to potvrdili aj v play-off.

Vaše výkony si všimli aj v iných top európskych ligách. Je šanca, že by ste sa mohli vrátiť aj späť do zámoria?

Uvidíme po sezóne, aké budem mať na stole od agenta ponuky. A nezatváram ešte ani dvere pred NHL. Nechám sa prekvapiť, kto bude mať

o mňa záujem.

Rozmýšľate aj nad účasťou v národnom tíme na svetovom šampionáte v Lotyšsku?

Ak sa skončí klubová sezóna a budem fi t, tak som pripravený reprezentovať, ak príde pozvánka.