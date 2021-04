Sexizmus na pracovisku a teraz tieto lži: Prvú egyptskú kapitánku lode obvinili z blokovania Suezského prieplavu

Prvú egyptskú kapitánku lode obvinili z blokovania Suezského prieplavu napriek tomu, že v čase incidentu bola od miesta činu vzdialená stovky kilometrov.

Ako informuje portál Daily Mail, Marwa Elselehdar (29) pracovala ako prvá dôstojníčka na lodi Aida IV v Alexandrii, keď sa loď Ever Given zakliesnila v Suezskom prieplave a zastavila tak hlavnú námornú cestu.

Upravené fotografie a falošné účty na sociálnych sieťach ešte viac prilievali olej do ohňa. Tieto klamstvá teraz výrazne poškodili reputáciu mladej a úspešnej kapitánky. Námorníčka netuší, kto začal šíriť tieto fámy, ale verí, že bola terčom útoku kvôli svojmu pohlaviu. Pre BBC povedala: „Bola som v šoku. Nazdávam sa, že motívom môže byť to, že som úspešná žena v tomto odbore alebo preto, že som Egypťanka, ale nie som si istá.“

Podľa Medzinárodnej námornej organizácie tvoria ženy iba dve percentá svetových námorníčok. Aida IV je majetkom egyptského úradu pre námornú bezpečnosť a vedie zásobovacie misie k majáku v Červenom mori. Na lodi sa trénujú aj kadeti z Arabskej akadémie pre vedu, techniku ​​a námornú dopravu (AASTMT).

Marwa hovorí, že na vstup do obchodného námorníctva ju inšpirovalo, že sa jej brat prihlásil na AASTMT. Okrem toho mala vždy vášeň pre more. Akadémia v tom čase prijímala iba mužov, ona si však napriek tomu podala žiadosť a po právnom preskúmaní vtedajším prezidentom Husním Mubarakom jej bolo udelené povolenie pripojiť sa. Marwa však uviedla, že počas štúdia znášala sexizmus, ktorý podľa nej musela prekonať sama. Povedala: „Ľudia v našej spoločnosti stále neakceptujú predstavu, že dievčatá budú dlho pracovať na mori ďaleko od svojich rodín. Ale keď robíš to, čo máš rád, nie je potrebné, aby si potreboval súhlas všetkých.“

Vďaka odhodlanosti a šikovnosti získala hodnosť prvej dôstojníčky a neskôr aj kapitánky plavidla Aida IV. Stala sa tiež najmladšou a prvou egyptskou kapitánkou plavby po vodnej ceste. Keď sa začali šíriť správy o jej účasti na kríze Ever Given v Suezskom prieplave, povedala, že sa obáva, že by to mohlo zvrátiť a vymazať všetku tvrdú prácu, ktorú vynaložila, aby sa dostala tam, kde je dnes. Napriek mnohým negatívnym komentárom k článkom hovorí, že niektoré odpovede boli aj povzbudivé.

Povedala: „Tak veľmi som sa snažila vyvrátiť, čo bolo v tých článkoch, pretože to ovplyvňovalo moju reputáciu a všetko úsilie, ktoré som vyvinula, aby som bola tam, kde som teraz.“ Marwu čaká v máji záverečná skúška, aby získala celú kapitánsku hodnosť a dúfa, že bude aj naďalej inšpirovať ženy. V roku 2017 si ju poctil aj prezident Abdel Fattah El-Sisi pri príležitosti egyptského Dňa žien.