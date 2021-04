Zápcha v Suezskom prieplave sa skončila: Na preplávanie čakalo viac ako 400 lodí

Dopravná zápcha, ktorá sa v Suezskom prieplave vytvorila po uviaznutí obrieho kontajnerového plavidla Ever Given, sa skončila.

Všetky lode, ktoré čakali na plavbu, už prieplavom preplávali, uviedol v sobotu Usáma Rabíja, ktorý je šéfom spoločnosti SCA spravujúcej Suezský prieplav.

Loď Ever Given, dlhá približne 400 a široká 60 metrov, bola od 23. marca priečne zakliesnená v Suezskom prieplave a blokovala premávku v oboch smeroch na jednej z najrušnejších námorných trás na svete.

V noci na pondelok sa Ever Given podarilo vyslobodiť a dostať späť na vodu. Plavidlo momentálne kotví na Veľkom horkom jazere, ktoré je na polceste medzi severným a južným koncom kanála. Toto kotvisko nesmie opustiť až do ukončenia vyšetrovania incidentu v prieplave.

Počas šiestich dní, keď bol prieplav spájajúci Stredozemné a Červené more mimo prevádzky, uviazli na jeho oboch koncoch desiatky lodí. Rabíja v sobotu spresnil, že na preplávanie Suezským prieplavom v oboch smeroch čakalo viac ako 400 lodí. Všetky ich žiadosti o povolenie plavby boli vybavené.

Loď s výtlakom 224 000 ton prevádzkuje taiwanská spoločnosť Evergreen Marine. Majiteľom lode je však japonská lodná spoločnosť Shoei Kisen KK.