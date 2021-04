Dedko František zbiera na svahoch jedno zlato za druhým: Z jeho veku padnete na zadok

Aj on zbiera cenné kovy na lyžiarskych svahoch ako naša hviezda Petra Vlhová (25)! Ale oveľa dlhšie.

František Dolník (88) lyžuje od piatich rokov, čo znamená, že medzi bránkami na svahoch sa pohybuje už 83 rokov! V posledných rokoch preteká v kategórii veteránov a je suverénne najlepší na svete. Naposledy svoju zbierku úspechov rozšíril o tri prvé miesta zo slalomu a obrieho slalomu na Štrbskom Plese.

Do svojej bohatej zbierky pridal ďalšie cenné kovy! Na Štrbskom Plese, kde na finále FIS Masters Cupe vyvrcholila sezóna veteránov, vyhral vo svojej kategórii slalom i obrovský slalom v konkurencii súperov z desiatich krajín.

„Lyžovať som začal ako päťročný, keď som si vykúšal otcove lyže. Viac som sa im venoval, keď sme sa presťahovali na Rematu a potom, keď som išiel do školy do Spišskej Novej Vsi. Vtedy som každé voľno strávil v Tatrách, kde som sa spriatelil so Šoltýsovcami či Krasuľovcami. Prijali ma medzi seba a naučili na tú dobu modernú techniku lyžovania,“ prezradil pre portál Myhornonitrania sympatický pán čo-to o svojich začiatkoch. Že berie lyžovanie vážne, dokazuje aj fakt, ktorý mnohých pobaví: jeho trénerom je jeho bývalý zverenec.

Na Štrbskom Plese štartovali lyžiari – veteráni z desiatich krajín a všetci si pochvaľovali pohostinnosť slovenských organizátorov, ale najmä skvele pripravené trate v dnešných koronavírusom poznačených časoch.

„Dva mesiace pred finále SP veteránov, ktoré k nám zavítalo po prvý raz, sme museli potvrdiť, že ho zorganizujeme. Vlani sme ho pre pandemickú situáciu nemohli urobiť, tento rok sme dostali povolenie z Úradu verejného zdravotníctva,“ prezradil za organizátorov Pavel Krasuľa, ktorý pridal aj plány do budúcnosti. O dva roky by si chceli finálové podujatie Masters zopakovať s tým, že by do toho zapojili viacero lyžiarskych stredísk.

