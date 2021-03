Prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk na východe hodnotia zimu: Covidová sezóna bola totálnym prepadákom

Katastrofa! Tak stručne opísali uplynulú zimnú sezónu prevádzkovatelia rekreačných areálov na Mlynkoch v Slovenskom raji aj v prímestskom stredisku Jahodná pri Košiciach.

Napriek pandémii tam zasnežili svahy už v decembri, vediac, že idú do rizika. Zlé tušenie sa napokon potvrdilo a vleky premávali krátko. Vykázali obrovské straty a nedočkali sa takmer žiadnej pomoci. Stredisko Jahodná síce hlási pol metra snehu, ale využívať ho môžu len tí, ktorí vyšliapu zjazdovku.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Mali sme to šťastie, že sme otvorili vlani ešte 4. decembra, ale vlek fungoval len na detskom svahu a všetko sa to napokon skončilo zákazom od nového roka. Sezóna bola stratová, lyžujú už len skialpinisti, sánkujú sa rodiny s deťmi,“ uviedol vedúci strediska Ján Petróci, podľa ktorého sa slušne už v podstate o skončenej sezóne vyjadriť nedá. O tom, či malo v decembri vôbec zmysel zasnežovať, teraz možno len špekulovať. V strediskách totiž netušili, že zákaz bude v podstate trvalý.

K prepúšťaniu síce nepristúpili, ale na dohodu či živnosť nebrali nikoho. A za energie platiť účty musia, hoci príjem v podstate nemali. Rastislav Mašlonka, ktorý okrem vlekov v stredisku Gugel v Mlynkoch (okr. Spišská Nová Ves) prevádzkuje aj väčšie stredisko Závažná Poruba na Liptove, vníma túto sezónu rovnako.

„V Mlynkoch sme mali otvorené len na konci decembra 3 dni a jeden víkend počas hromadných pretekov, na Liptove to bolo od 12. do 31. decembra. Pomoc zatiaľ neprišla žiadna. Ľudí sme prihlásili do roboty od októbra po december, takže sme nemali nárok na podporu. Potom to zmenili, že od 1. februára, ale to sme už všetkých prepustili. Elektrinu, vodu a ďalšie poplatky musíme platiť - len na elektrine na Liptove to bolo do 40-tisíc eur a v Mlynkoch 25-tisíc! Keďže nemám príjem, sú to len výdavky,“ uzavrel.