Šikovné ruky Marty z Humenného zaujali aj hviezdy: Aha, čím očarila Gotta či Eltona Johna

Šikovná východniarka dokáže z akéhokoľvek vajíčka vyrobiť nádherné kraslice. Pod rukami Marty Javorskej ich už vznikli tisícky. Talentovaná žena z Humenného sa môže pochváliť aj tým, že jej umelecké dielka vlastnia i prominentní umelci, ktorí sa jej revanšovali milými pozornosťami.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Zručná žena sa venuje výrobe kraslíc vyše 30 rokov. „Zdobila ich aj moja mama, takže to mám asi po nej,“ usmiala sa sympatická Zemplínčanka, ktorá sa svojimi výrobkami chodievala pochváliť i na výstavy do Prahy. „Bola som tam deväťkrát. Všetko som si zariadila sama. Pražanom, ale aj turistom sa moje kraslice ohromne páčili. Chválili ma. V zahraničí dokážu ručnú prácu oceniť oveľa viac ako u nás. Vysvetľovala som im, ako to robím. Boli ohromení,“ zaspomínala Marta, ktorú si v Prahe našli aj tamojší umelci.

„Raz za mnou prišiel pán Janeček, ktorý úzko spolupracoval s Karlom Gottom. Už to ma potešilo, že ho zaujali moje východniarske vajíčka. Doma mi však napadlo, že by som mohla vajíčko podarovať priamo pánovi Gottovi. Takže som namaľovala kraslice s nápismi Kájovi a Ivance. Ohromne ma potešilo, keď mi onedlho na oplátku doručili platňu od Karla Gotta s venovaním,“ odhalila moment, ktorý jej vyčaril úsmev na tvári.

Vitálna dôchodkyňa vajíčka zdobí všakovakými spôsobmi. Nikdy však na nich nesmú chýbať kvety, ktoré miluje, a nimi vyzdobila i kraslice pre Gotta. Rôzne ornamenty maľuje nielen na slepačie vajíčka, ale aj na husacie, kačacie, pštrosie a dokonca aj slimačie ulity a malé mušličky.

Vajce skončilo aj v Beverly Hills

Nebráni sa žiadnym motívom. Napríklad pre svojho vnuka, ktorého veľmi miluje, vytvorila vajíčko s logom jeho obľúbeného klubu Manchester United. Darček pre, bohužiaľ, už zosnulého speváka, nebol jej jediným dotykom so svetom šoubiznisu. Jej vajíčko vlastní dokonca aj sir Elton John. „Veľmi sa mi páčia jeho pesničky a tak som mu tiež poslala kraslicu. Dostal ju. Potvrdením je, že mi prišlo poďakovanie od jeho asistentky z Beverly Hills. Bol to nádherný pocit,“ spomína Humenčanka, ktorá zdobí kraslice po celý rok.

„Nezáleží, či je Veľká noc, alebo či sú Vianoce. Zdobím, keď mám náladu. Dokonca, obyčajne ani nemám vopred premyslené, aký vzor vytvorím. Hlavne, aby to niekoho potešilo. Preto vajíčka väčšinou nepredávam, ale darujem. Poďakovanie a pochvala sú pre mňa najväčšia odmena,“ uzavrela dáma z Humenného.