Lýdia vyrába unikátne veľkonočné ozdoby: Kraslice zdobím cibuľou! S týmto postupom to zvládnete aj vy

Unikátne vajíčka sa stali nehmotným kultúrnym dedičstvom.

Nádherne vzorované kraslice, typické pre dedinku Polichno (okr. Lučenec), sa zdobia zvláštnou technikou pomocou cibule. Už 8 rokov ich vyrába aj sedemdesiatnička Lýdia Garajová, jedna z troch Sloveniek, ktoré majú špeciálnu cibuľovú techniku v malíčku. Starodávne tradície hovoria, že Polichňania na Veľký piatok zdobili vajíčka originálne a po svojom. Ojedinelú raritu pomohla zachovať miestna krasličiarka Anna Ambróšová, keď v rokoch 1953 – 1957 zozbierala 73 lokálnych ornamentov, z ktorých vznikli dve zbierky vzorkovníc.

S tými dodnes pracujú tamojšie krasličiarky. Jednou z nich je Lýdia Garajová z Vidinej. „Bola som na páračkách, kde s vajíčkami prišla etnologička Milka Mázorová. Bolo to pred ôsmimi rokmi a veľmi sa mi to zapáčilo. Obdivujem, že naši predkovia mali na to čas a boli takí šikovní,“ hovorí s úsmevom aktívna dôchodkyňa. Podľa nej sa kraslice zdobia ponorené do odvaru z cibuľových šupiek. Vzory sa ďalej vyrábajú leptaním pomocou jednoduchých geometrických a rastlinných motívov. Je to stará, na území Slovenska tradičná, aj keď málo rozšírená technika výzdoby kraslíc.

Ako leptadlo sa používajú ocot alebo šťava z kvasenej kapusty. Nanášajú sa pomocou drievka alebo špajdle. Leptanie je založené na chemickom procese odkrývania pôvodnej bielej škrupiny vajíčka. „Je to zdĺhavý proces. Výroba jedného vajíčka mi trvá aj 50 minút,“ prezradila Garajová. Pomaly zabudnutú cibuľovú techniku ovládajú ešte dve dámy, Eleonóra Cibuľová a Monika Ohrádková. „Som veľmi rada, že sú dnes naše polichnianske kraslice zapísané do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Ani som nedúfala, že sa to podarí. Je to pre nás veľký úspech,“ zakončila seniorka.

Zvládnete to aj vy doma?

1. Do hrnca si dáte šupky z bielej a červenej cibule a vodu, ktorú necháte prevrieť.

2. Následne vložíte do hrnca aj vajíčka, ktoré pravidelne vareškou otáčate, zhruba jednu hodinu.

3. Keď sú už vajíčka tmavšie hnedé, vyberiete ich a počkáte, kým vychladnú.

4. Drevenou špajličkou, ktorú namáčate do octu, leptáte do vajíčka vzor. Postup opakujete niekoľkokrát, kým je farba na vajíčku biela.