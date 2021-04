Twiinsky musia byť sexi za každých okolností: Provokatívny záber v saténovom župane

Dvojičky Daniela a Veronika Nízlové (34), známe ako spevácke duo Twiins, trávia v súčasnosti najviac času v Neapole, kde Daniela žije s futbalistom Stanislavom Lobotkom (26).

Sestra Veronika im ako správna krstná mama pomáha s dcérkou Lindou (1). Obidve nám dovolili nahliadnuť do svojich šatníkov a exkluzívne pre Nový Čas víkend nafotili najobľúbenejšie kúsky oblečenia.

Daniela, ako mnohé iné mamičky, rada ladí svoje oblečenie so svojou dcérkou Lindou. Tento trend je moderný už niekoľko rokov. Nemusia mať úplne rovnaké oblečenie, stačí mať nejaký kúsok totožnej farby. Daniela má na sebe žltý top a Linda zase žlté nohavice. Roztomilé!

Na výlet do okolia nosí Daniela vždy športové oblečenie, ktoré ladí s elegantnými kúskami. Legíny, čierny rolák a tenisky doplnila štýlovým ružovým teddy kabátikom a luxusnou kabelkou. „Počas zimy nám vyhovujú tmavé farby - čierna, hnedá, ktoré rady rozbijeme nejakou výraznou farbou.

„Rifle máme obe rady z pevnejšej džínsoviny a preferujeme skôr tento voľnejší strih s vysokým pásom,“ hovorí Veronika, ktorá si k nim obliekla koženú bundu do pása so širokým opaskom. Aj ona, rovnako ako jej sestra, rada kombinuje obyčajné veci so značkovými.

„Máme rady pohodlnú módu, a tak logicky zbožňujeme tepláky. V tejto koronovej dobe sú najobľúbenejším kúskom oblečenia,“ konštatujú svorne dvojičky. Aj tepláková súprava môže byť štýlová. Čierna pôsobí decentne a v kombinácii s našitými aplikáciami je veľmi zaujímavá.

„Priznám sa, že počas lockdownu veľakrát ostanem celý deň v župane, niekedy mám také lenivé dni,“ priznáva Veronika. S Danielou si potrpia skôr na saténové župany než na tie, ktoré zahrejú. Žiarivo tyrkysový kúsok je dokonca z ich vlastnej kolekcie.

Twiinsky si udržiavajú svoje krivky cvičením a aj keď počas pandémie cvičia doma, chcú vyzerať sexi. Veronika zvolila na aeróbnu aktivitu klasické športové legíny, výrazný ružový crop top s dlhými rukávmi a oranžové tenisky. „Hlavne musí byť oblečenie na šport z kvalitného materiálu a netlačiť.“

„Športová móda nás baví viac než elegantná, ale záleží, samozrejme, na okolnostiach, lebo ak je to nejaká špeciálna príležitosť, tak si dáme vysoké opätky a šaty,“ hovorí Daniela, ktorá si občas aj na prechádzku obuje lodičky. Dlhý kožený kabát, veľké okuliare, značková kabelka a hviezdna mama môže vyraziť.