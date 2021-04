Bývalý kapitán repre Dušan Tittel: Je načase vytvoriť kostru nášho mužstva

Mohli sme byť lídrom tabuľky! Po troch marcových dueloch nečakaným pánom kvalifikačnej skupiny.

Cenné víťazstvo nad Ruskom (2:1) len dokumentuje, ako teraz kruto môžu mrzieť slovenských futbalových reprezentantov dva neodpustiteľné výbuchy s Cyprom a s Maltou. Stačí im jednoduchá matematika na bleskové pochopenie, že vstup do bojov o MS 2022 v Katare pohnojili. Nič na tom nemení ani trojbodová záchranná brzda proti zbornej.

Blamáž vystriedali radosť a úsmev. Cenný triumf nad štvrťfinalistom posledných MS vylepšil náladu pred európskym šampionátom. Poltucet zmien v základnej zostave, silnejší súper a dve blamáže nakopli zverencov trénera Štefana Tarkoviča k zodpovednejšiemu a bojovnejšiemu výkonu. „Veľmi dôležité víťazstvo. Rusom možno dve predchádzajúce výhry uškodili. Hrali totiž pohodlný futbal,“ povedal pre Nový Čas bývalý kapitán repre Dušan Tittel.

Hráči podľa neho prístupom potešili sklamaných fanúšikov. Tí videli tentoraz v Trnave odvážnejších a sebavedomejších Slovákov. Základom ich úspechu bol kolektívny spôsob hry a pozorná defenzíva. „Konečne vložili do zápasu viac srdca. Rusi pôsobili futbalovejšie, my sme boli zomknutí a koncentrovaní. Viac nám vyhovujú súperi, proti ktorým nemusíme toľko tvoriť a dobýjať ich zadné rady.“

Neboli sme favoritom a sotva niekto čakal, že budeme na trávniku dominovať a dostaneme zbornú pod tlak. To ani nebolo v slovenských taktických plánoch. „Lepšie nám ide bránenie vlastnej polovice a vyrážanie dopredu,“ tvrdí Tittel. Príjemne ho prekvapil nováčik Hromada. „Skvele zapadol do tímu. Z jeho hry cítiť pohodu. Škoda, že ho tréneri predtým nevyužili viac. Vyšlo aj posunutie Koscelníka do stredu. Veľa nabehal a s Pekaríkom podporovali ofenzívu.“

Slováci vyhrali bitku, nie vojnu. Napriek zlepšeniu nedostatky v ofenzíve, prechodovej fáze i v organizácii hry národný tím stále prenasledujú. Náš trojnásobný najlepší futbalista priznáva, že trénerov čaká veľa roboty. „Útočná činnosť nefunguje podľa predstáv. S Hamšíkom by mala naša hra iné parametre. Jeho myšlienky a časované prihrávky chýbajú. Už je načase vytvoriť kostru mužstva. Mať osem istých hráčov, lebo nie je dobré toľko zmien v zostave.“

Tittel si myslí, že aj po hrôzostrašnom úvode majú Slováci stále šancu zabojovať o postup. „Už však nemôžeme zaváhať. Rátal som, že budeme mať aspoň sedem bodov. Kto ich stratí najmenej s Cyprom a Maltou, bude vo výhode. Bola by veľká škoda, keby sme vypadli z hry príliš skoro.“