Trénerka Katarína zo Slovana zavesila kopačky na klinec: Ohromujúce, za čo vymenila futbalistky!

Trénovanie má v krvi! Katarína Paxnerová (44) z Bratislavy sa už niekoľko rokov venuje výcviku vodiacich psíkov.

Tie každodenne pomáhajú prevažne osobám so zrakovým postihnutím. Mnohí ju však poznajú z futbalu. V Slovane Bratislava pôsobila ako hlavná trénerka žien aj junioriek, no mala možnosť viesť aj našu ženskú reprezentáciu do 19 rokov. Kopačky však definitívne zavesila na klinec a dnes jej čas patrí iba štvornohým chlpáčom. Katka mala k zvieratám a k futbalu blízko odjakživa.

Venovala sa mu približne 25 rokov ako hráčka, ale aj trénerka. Pôsobila vo viacerých kluboch na Slovensku. „Potom som prešla ako asistentka do Slovana Bratislava, kde som sa neskôr stala hlavnou trénerkou žien aj junioriek. Okrem ligového futbalu som mala možnosť viesť aj juniorskú reprezentáciu,“ hovorí Bratislavčanka. Psy sú však neodmysliteľnou súčasťou jej života už od detstva.

„Jedného dňa, keď som zistila, že existuje možnosť mať psa na jeden rok, začala som nad tým uvažovať, pretože som si nevedela predstaviť prevziať zodpovednosť za môjho vlastného psíka a nebola som si istá, či by som to pri mojom vyťažení zvládla. Dohodli sme sa doma, že to na jeden rok skúsime a uvidíme, čo bude ďalej,“ prezradila Katka s tým, že postupne pribúdali ďalšie šteniatka, dokonca dve naraz.

„Keď som mala vo výchove posledné šieste, oslovili ma z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy, či by som sa nechcela venovať výcviku, a tak som v roku 2016 začala s trénovaním,“ hovorí s tým, že odvtedy vycvičila 8 vodiacich psov. Až 70% týchto pomocníkov vo svete tvoria labradorské retrievery, využívajú sa však aj zlaté retrievery, nemecké ovčiaky, kráľovské pudle či kríženci labradoodle alebo goldendoodle.

Ťažké lúčenie

Výcvik trvá 6 až 9 mesiacov a je rozložený do troch častí. „V prvej sa pes učí povely, ale aj to, ako vyhľadať priechod pre chodcov, dvere a ako zastavovať pri obrubníku. V druhej časti chodí tréner so psom tak, že vidí, ale tvári sa, že nevidí. V poslednej fáze chodí s trénerom aj kolega. Tréner má nepriehľadné okuliare a pes už musí urobiť rozhodnutie sám,“ konkretizuje s tým, že zo začiatku pre ňu nebolo ľahké pozerať sa na to, ako psík odchádza k novému majiteľovi. „Ale keď vidím, že všetko, čo som do psíka investovala - lásku, prácu, starostlivosť, on potom prenesie na svojho nového majiteľa, smútok sa stratí,“dodala Katka.

Signálny pes - sluchové postihnutie: identifikuje zvonenie zvončeka, telefónu, plač dieťaťa, ľudské hlasy, budík, upozornenie v nebezpečenstve a volanie mena majiteľa

Asistenčný pes - telesné postihnutie: pri nosení predmetov, vyzliekaní odevov, otváraní a zatváraní dverí a pri privolaní nevyhnutnej pomoci v prípade nebezpečenstva

Vodiaci pes - zrakové postihnutie: zodpovedá za bezpečný pohyb pri presune z miesta na miesto