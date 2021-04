Mestá a obce sa predbiehajú vo veľkonočnej výzdobe: Rekordný zajac v Humennom, nezvyčajný úkaz v Prešove!

Výzdoba, aká sa len tak nevidí. Centrum Humenného zdobí nadrozmerná zajačia rodinka, zrejme najväčšia na Slovensku, ako aj ďalšie veľkonočné symboly.

Radosť z nej majú predovšetkým detičky. Tie sa môžu vo veľkonočnom košíku s podarenou zvieracou famíliou aj odfotiť. Otec zajačej rodinky meria 2,5 m, mama 1,75 m a ich potomok 1,5 m. „Projekt a celkový vzhľad zajačej rodiny bol navrhnutý Františkou Mudrou, majsterkou verejnej zelene Technických služieb mesta Humenné. Zajace sú totiž z lepeného polystyrénu, dali sa na objednávku vyrobiť firme. Technické služby mesta Humenné, ktoré výzdobu každoročne pripravujú, nemajú stroje potrebné na výrobu ozdôb z lepeného polystyrénu,” prezradil hovorca mestského úradu Marián Škuba.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Súčasťou výzdoby sú pestrofarebné väčšie aj menšie vajíčka. „Do ‚košíka‘, v ktorom sú zajace umiestnené, s priemerom 9 m bude možné vstúpiť a urobiť si peknú spomienku vo forme fotografie. Je to novinka, každý rok sa snažíme pripraviť niečo nové, originálne,“ podotkla Františka Mudra. Radosť z výzdoby má aj primátor Miloš Meričko. „Potešil ma výber materiálu, keďže na výrobu ozdôb v ‚košíku‘ využili zamestnanci biologicky rozložiteľný odpad. Využili sa prevažne tuje z jarného zberu v uliciach nášho mesta,“ dodal. Výzdoba bude v centre mesta do 15. apríla.

Rekordmani bez prihlášky

Igor Svitok zo Slovenských rekordov potvrdil, že s takýmito obrovskými veľkonočnými zajacmi sa ešte nestretol. „Humenské však zatiaľ zapísané byť nemohli. Je k tomu potrebné podať prihlášku."