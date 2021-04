Štát chce špicľovať naše bankové kontá! Kto získa prístup k našim účtom?

Je to vôbec možné? Štát chce informácie o tom, koľko máme na účte, alebo aké úvery splácame, sprístupniť oveľa širšiemu počtu úradníkov.

Okrem bankárov sa tak o našich výplatách dozvedia aj policajti, súdy, či tajní. A to len preto, lebo chceme zabezpečiť v boji proti praniu špinavých peňazí ešte viac informácií o občanoch, ako od nás čaká Brusel. Na jednej strane bojujeme za ochranu našich osobných údajov, na druhej strane štát nad rámec požiadaviek EÚ chce v rámci boja proti praniu špinavých peňazí sprístupniť stav našich účtov väčšiemu počtu ľudí, štátnym úradníkom z nebankového sektora.

Únia chce totiž od všetkých členských krajín, aby mali vytvorené svoje národné „centralizované automatizované mechanizmy umožňujúce identifikáciu držiteľov bankových a platobných účtov a bezpečnostných schránok“, no naši úradníci si to vysvetlili po svojom. Pravdou je, že keď sa chce štát pri niektorom type konaní dozvedieť, aký má občan príjem, musí o to žiadať Sociálnu poisťovňu a odpoveď trvá aj niekoľko týždňov.

Podľa predchádzajúceho návrhu mal štát využívať informačný systém Slovenskej bankovej asociácie, ktorý vie identifikovať majiteľa účtu, čo sa požaduje už podľa názvu zadania od európskych úradníkov, ale nedáva prehľad o stave účtu. Ministerstvo vnútra si tak nad rámec domácej úlohy z Bruselu dalo za cieľ zistiť aj toto. Bez ohľadu na existujúce bankové tajomstvo. A plánuje zriadiť vlastný centrálny register účtov (CRÚ) a jeho súčasťou majú byť aj údaje o zostatkoch na účtoch.

Ministerstvo zámer obhajuje časom, ktorý získa skrátením čakania na požadované informácie. Finančný analytik Maroš Ovčarik však upozorňuje na ohrozenie bezpečnosti najcitlivejších údajov. „Mal by sa minimalizovať rozsah ľudí, ktorí k týmto údajom majú prístup.“ Slovenská banková asociácia sa k návrhu ešte nechcela vyjadriť, no poukazuje na fakt, že ide o niečo, čo EÚ nežiada.

Odhaľovanie trestnej činnosti bude rýchlejšie

Tlačový odbor ministerstva vnútra

- Príslušná európska smernica poskytuje flexibilitu pre členské štáty zvážiť, či budú vyžadovať, aby ďalšie informácie, ktoré sa považujú za dôležité. Vďaka údaju o zostatku na účte sa možno príslušným orgánom umožní efektívne vykonávať úkony súvisiace so zaistením výnosov z trestnej činnosti, a preto sa navrhuje, aby CRÚ obsahoval aj údaj o zostatku na účte.

Operatívne zistenie zostatkov na účte zefektívni činnosť slovenských justičných orgánov pri vybavovaní žiadostí o právnu pomoc, ktorých predmetom je zaistenie peňažných prostriedkov na účte. Prístup k informáciám z CRÚ sa umožní iba v jednotlivých prípadoch zamestnancom príslušných orgánov, ktorí budú osobitne určení a oprávnení na plnenie ich úloh.

Kto získa prístup k našim účtom?

a) kriminálna polícia, finančná polícia a inšpekčná služba Policajného zboru

b) orgány činné v trestnom konaní alebo súd

c) Kriminálny úrad finančnej správy Slovenskej republiky

d) SIS

e) vojenské spravodajstvo

Ide o mimoriadne citlivé informácie

Maroš Ovčarik, Finančný kompas

- Informácia o zostatku na účte je mimoriadne citlivý údaj, ktorý musí byť chránený najvyššou mierou bezpečnosti a mal by sa minimalizovať rozsah ľudí, ktorí k týmto údajom majú prístup. Rozumiem snahe ministerstva získať čo najviac údajov kvôli zamedzeniu prania špinavých peňazí, no štát musí zabezpečiť maximálnu ochranu týchto údajov a monitoring všetkých nahliadnutí do týchto údajov podobne, ako keď na zostatky na účtoch nahliadajú v bankách ich zamestnanci. Každé jedno nahliadnutie musí mať presne špecifikovaný dôvod a musí byť identifikovateľné.

Banka musí dať informáciu do dňa aj bez zmeny

Ľubor Illek, Slovensko.Digital

- Ide o štandardný register, v tomto smere nečakám žiadne komplikácie, ale chúlostivá je časť, že v registri by mali byť vidieť zostatky na účtoch len kvôli tomu, že v niektorých prípadoch bude potrebný na riešenie istých trestných situácií. Je pravdou, že ak to chce štát zistiť dnes, trvá to 30 dní. Ale ako IT-čkár si myslím, že bezpečnejšie a jednoduchšie riešenie by bolo po dohode s bankami stanoviť lehotu, že banky zostatok na účte dokážu sprostredkovať na požiadanie do jedného dňa. Ak v oprávnenom prípade nejaký úradník potrebuje vidieť zostatok na účte, banka by mu to mala vedieť sprostredkovať. Ušetria sa náklady, nebude nutné rozširovať existujúci systém bánk o stav na účte a vyhneme sa zneužitiam.